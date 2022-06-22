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協議已無用？中國頻越線　美前官員：應施行一中一台政策

▲美國與中國於1979年簽訂《台灣關係法〉。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國與中國於1979年簽訂《台灣關係法〉。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-22 13:19:032022-06-22 13:19:40

中國近日聲稱台灣海峽非國際水域，意圖將台海中國內海化，引發討論。美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）21日指出，中國則破壞行為守則脅迫台灣一中政策已無用處，須重新檢視。美國國防部長辦公室中國科前科長包士可（Joseph Bosco）也在21日投書《國會山莊報》（The Hill）指出，中國不斷模糊化美中之間「一中原則」以及「一中政策」的差別，因此美國是時候廢棄「中美三聯合公報」。包士可同時呼籲華府宣布「一中一台」政策，並恢復美軍駐台。

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包士可21日以《是時候揚棄中美三聯合公報了嗎？》（Is it time to scrap the China-US ‘Three Communiques’?）投書《國會山莊報》，內文提到對於美國挺台，中國官員的態度越來越強硬。多年以來，中國只是不斷重申其陳舊的立場，無視美國的既定政策。到了現在，中國開始將兩國政府的立場混為壹談，無視中國的一中「原則」與美國的一中「政策」之間的區別。美國的一中政策承認中華人民共和國是中國唯一的政府，但堅定認為台灣國際地位未定。

包士可直言中國將台海爭議提升到新層級，還聲稱華府從頭到尾都默認中國的對台主張，中國食言之外還想竄改歷史。

包士可表示，從前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）的回憶錄《白宮歲月》（White House Years），以及當時的助理國務卿羅德（Winston Lord）的回憶錄「Kissinger on Kissinger」中，皆可以看到美中談判的過程，美國已設下底線，審慎選擇雙方能夠接受並進入公報中的用字遣詞，並落實到1972年的上海公報中，但也可以看出美中在台灣問題上存在著片面和戰略模糊空間，同樣的情況也出現在1979年《建交公報》與1982年的《八一七公報》也依循此例，因此成為了日後美中關係緊張的因素。

季辛吉在回憶錄中表示，當時在時任中國國家主席毛澤東與國務院總理周恩來的提議之下，雙方可以透過聲明表達立場，另一方則是可以對該立場提出評論。中國最大限度地利用協議佔盡美國便宜，並指控美國所主導的國際秩序，並批評美國干涉他國事務。而美國當時為了與中國交好，，決定不提出任何反駁，也不批評中國在國際間的行為，甚至並未就中國對台主張提出質疑。

當時美方評論寫下「美國認知到台海兩岸的中國人都維持一個中國原則，而且台灣是中國的一部分，美國政府並未挑戰這項立場。」

包士可指出，對於美方所謂的「認知」，北京當局將其定義為美方「承認」一中原則以及台灣是中華人民共和國的一部分，因此在中國版本的公報內容中，「認知」被直接翻譯成「承認」。

包士可表示，如今美中兩方事後不斷指責對方沒有履行協議內容，更糟糕的是還扭曲解釋，就合約法理而言，足以構成主張協議失敗，而且責任不應由美方全權承擔或卸責。

根據1979年《台灣關係法》的補充，當中精準表達美方觀點，「美國對與中華人民共和國建立外交關係的決定，是基於台灣未來將以和平方式解決的期望。」

但北京當局拒絕了美國的期望，並通過《反分裂國家法》來對抗台灣關係法，授權使用武力解決台灣問題。季辛格警告台灣，「中國不會永遠等待」，包士可表示中國領導人習近平的種種作法，印證了這一點。拜登迫切且必須在美國這一方釋出戰略明確的訊息，「他應該宣布美國對公報的理解是美國唯一具有約束力的承諾。

1979年中美建交後，中國現在斷然宣稱台灣海峽是中國內海，但在當年《上海公報》只字未提。包士可認為說明這代表中國已經單方面把公報「作廢」，「華府是時候宣布一中一台政策，並恢復美軍駐台了。」

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