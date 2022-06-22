協議已無用？中國頻越線　美前官員：應施行一中一台政策

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包士可直言中國將台海爭議提升到新層級，還聲稱華府從頭到尾都默認中國的對台主張，中國食言之外還想竄改歷史。
包士可表示，從前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）的回憶錄《白宮歲月》（White House Years），以及當時的助理國務卿羅德（Winston Lord）的回憶錄「Kissinger on Kissinger」中，皆可以看到美中談判的過程，美國已設下底線，審慎選擇雙方能夠接受並進入公報中的用字遣詞，並落實到1972年的上海公報中，但也可以看出美中在台灣問題上存在著片面和戰略模糊空間，同樣的情況也出現在1979年《建交公報》與1982年的《八一七公報》也依循此例，因此成為了日後美中關係緊張的因素。
季辛吉在回憶錄中表示，當時在時任中國國家主席毛澤東與國務院總理周恩來的提議之下，雙方可以透過聲明表達立場，另一方則是可以對該立場提出評論。中國最大限度地利用協議佔盡美國便宜，並指控美國所主導的國際秩序，並批評美國干涉他國事務。而美國當時為了與中國交好，，決定不提出任何反駁，也不批評中國在國際間的行為，甚至並未就中國對台主張提出質疑。
當時美方評論寫下「美國認知到台海兩岸的中國人都維持一個中國原則，而且台灣是中國的一部分，美國政府並未挑戰這項立場。」
包士可指出，對於美方所謂的「認知」，北京當局將其定義為美方「承認」一中原則以及台灣是中華人民共和國的一部分，因此在中國版本的公報內容中，「認知」被直接翻譯成「承認」。
包士可表示，如今美中兩方事後不斷指責對方沒有履行協議內容，更糟糕的是還扭曲解釋，就合約法理而言，足以構成主張協議失敗，而且責任不應由美方全權承擔或卸責。
根據1979年《台灣關係法》的補充，當中精準表達美方觀點，「美國對與中華人民共和國建立外交關係的決定，是基於台灣未來將以和平方式解決的期望。」
但北京當局拒絕了美國的期望，並通過《反分裂國家法》來對抗台灣關係法，授權使用武力解決台灣問題。季辛格警告台灣，「中國不會永遠等待」，包士可表示中國領導人習近平的種種作法，印證了這一點。拜登迫切且必須在美國這一方釋出戰略明確的訊息，「他應該宣布美國對公報的理解是美國唯一具有約束力的承諾。
1979年中美建交後，中國現在斷然宣稱台灣海峽是中國內海，但在當年《上海公報》只字未提。包士可認為說明這代表中國已經單方面把公報「作廢」，「華府是時候宣布一中一台政策，並恢復美軍駐台了。」