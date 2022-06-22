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濕疹病患自行斷藥引發「皮膚類固醇戒斷症候群」　脫皮、掉屑、脫殼慘狀遭偷拍

濕疹病患自行斷藥引發「皮膚類固醇戒斷症候群」　脫皮、掉屑、脫殼慘狀遭偷拍
濕疹病患自行斷藥引發「皮膚類固醇戒斷症候群」　脫皮、掉屑、脫殼慘狀遭偷拍

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-22 13:30:45

濕疹是一種令人十分困擾的皮膚病，近年來盛行率有日見上升的趨勢，而提到濕疹治療，不僅會讓人聯想到類固醇，甚至不少人因對類固醇有誤解而產生「類固醇恐懼症」，害怕長期使用會導致不良副作用，因而擅自停藥，結果反而引發「皮膚類固醇戒斷症候群」，讓病情加劇。

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一名來自蘇格蘭的女子自幼患有濕疹，因不甘繼續以類固醇控制病情而自行停藥，導致皮膚不停脫皮掉屑，不僅時常被投以異樣眼光，甚至外出時還慘遭路人偷拍！

根據英國媒體《Daily Mail》報導，現年37歲的婕德（Jade Scullion）自嬰兒期6個月就被診斷患有濕疹，多年來使用類固醇乳膏治療，皮膚質感與常人無異。一直到二十幾歲時一次回診，婕德按照醫生囑咐，改用免疫抑制劑治療濕疹長達10年之久，由於無法忍受其所帶來的不良副作用，在1年半前醫生再度改用類固醇軟膏為她治療。

直至去年1月，婕德發現臉部皮膚狀況變得比之前更糟，類固醇軟膏已不能緩解其症狀，便決定停止使用類固醇軟膏，以為這樣可以緩解皮膚症狀。不料皮膚卻出現燒灼刺痛、瘙癢、且皮膚變薄如紙、一碰就掉屑、組織液體滲出等戒斷症狀，甚至雙腳也因水腫而無法站立和行走，這時她才驚覺自己已出現「皮膚類固醇戒斷症候群」！

Pexels
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此後，婕德便下定決心，要擺脫使用類固醇治療的噩夢，經醫生同意下正式停藥，希望能及早解除「皮膚類固醇戒斷症候群」的症狀。

據悉，目前主要是婕德的丈夫負責照料她，幫她洗澡和打點一切日常所需。希望婕德在戒斷類固醇的過程中，可以堅持忍耐到底，相信不久後她就能恢復健康亮麗的肌膚。

也提醒患有濕疹的朋友們，類固醇治療的效果固然顯著，但長期依賴或濫用類固醇，會導致更嚴重的副作用。建議依照醫生指示，短期使用類固醇，待症狀緩解後逐漸減少藥量，並配合其他專科藥物治療，以此擺脫長期服用類固醇的副作用。

 

 

報導參考：《Daily Mail》

 

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