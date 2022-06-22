一台快10萬騎超爽！這台神車老闆認了 2種人買到秒虧錢
台灣素有「機車王國」的稱號，每每到了下班的尖峰時刻總是會有許多機車塞滿道路，但現行的機車百百種，每當高中生畢業或者北漂剛到目的地時，總是會考慮入手機車，卻不知道應該要挑哪一台下手。近日，專賣二手車的老闆戴蒙，就分享自己心中的一台神車，直呼如果是短距離要拿來代步非常推薦購買，不過也叮嚀兩種人千萬不要買，掀起討論。
二手車行老闆戴蒙在Tik Tok貼出影片表示「如果今天你只是在市區，一天騎大概15公里、30公里內在做代步的話，比較追求一個機車舒適感、時尚感、科技感的話，我會建議你買Gogoro」而以目前市面上主流的Gogoro來看，售價約莫洛在8萬至10萬不等，是電動車界許多人的首選。
不過，老闆戴蒙也提到有兩種人千萬不要購買Gogoro，其包括「你買機車回家不騎的！你買回去一個月只騎十公里的，那你又覺得它很貴，那這種人我就是建議你買油車，你買Gogoro回去你不要把它當神主牌，你不騎它你還是要繳月租費啊，所以你才會覺得貴啊」。
而至於第二種人，則是很喜歡拿電車跟油車比較的人，也非常不適合Gogoro，我們都會跟客人說，傳統油車就像是以前的智障型手機，Gogoro就像是iPhone一樣，你兩支拿來摔誰的維修費比較高？今天你買Gogoro本身就是在意它的環保跟高科技，承擔的本身就會相對比較多，如果說你是每天都要騎30公里以上，你要省油錢，那你就可以買油車；如果說是市區內點到點，每天30公里內的，那妳就適合Gogoro。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「超中肯！Gogoro就是有他的價值，不懂一堆油車在酸啥」、「我本身騎勾肉，不再意多少錢，只是騎感覺」、「騎短程的就買Gogoro，喜歡跑山路、環島的去買油車」、「真的不用去批評啊，喜歡就喜歡，牽什麼車都一樣的」、「大家都騎腳踏車最實際又健康？XD」、「覺得滿中肯的，油車跟電動車就是不同的東西，買了還要說人家盤，那你就乾脆別買了」。（編輯：張嘉哲）