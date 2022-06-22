PLG／盧峻翔奪最佳第六人　領航猿推69大魔王舉杯組

出盧峻翔個人商品「69大魔王舉杯歡慶組」，內含啤酒對杯與磁鐵開瓶器，此外，為感謝球迷支持，加碼優惠領航猿官方商城全館69折，邀請橙客一起舉杯
歡慶榮耀時刻。
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、1.5助攻、1.7抄截，三分球命中率35.6%及罰球命中率82.1%，都在水準之上，初次加入PLG聯盟就能獲獎的盧峻翔，除了開心之外，也期許下個賽季能比
這個球季更好，持續給自己壓力才能成長，他認為：「無論是否先發，一上場就是專注，有機會上場幫助球隊贏球才是最重要的。」
獲選年度第六人對盧峻翔而言除了得到肯定外，更特別的是能與偶像林志傑一同競爭獎項，盧峻翔說：「傑哥永遠都是我的目標，無論是球場上展現的野心
，或是對籃球的態度，都是我需要學習的地方。」
此外，在今年對位防守的過程中，他認為林志傑無論是進攻腳步或是節奏的變化，都非常難以猜測，每一次對位都用盡全力專注防守，如此才能明白自己與傑哥之間的差距，從中學習技巧與細節。
慶賀獲獎年度第六人，領航猿推出盧峻翔個人商品「69大魔王舉杯歡慶組」，以他平時小酌樂趣為出發點，內含啤酒對杯與磁鐵開瓶器，杯身以盧峻翔手臂
上刺青樓梯圖樣延伸出「All the way up」理念，呼應他期許自我「每個球季都要突破自己持續成長」，搭配6 th Man字樣磁鐵開瓶器，除了紀念得獎外，更象
徵每一次的開瓶，都是往更好的自己邁進，本次採套組販售每組500元，6/22中午12點30分起於領航猿官方商城限時預購至6/27。
為感謝橙客本賽季的支持，領航猿更加碼「橙客感謝祭活動」，線上商城全館商品69折，折扣後消費滿$2000可參加抽獎，包含盧峻翔親簽實戰球衣、球員
實戰機艙座椅等大獎，即日起至6/27，限時6天就等各位橙客前往商城，購物慶祝嗨起來。