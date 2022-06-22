被勸退新北市長？蔡壁如：我和高虹安是柯心中最佳女主角

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台北市副市長蔡炳坤18日回台中助選時表示，黃珊珊將參選市長，若他再參選台中，台北市政恐受影響，此話被解讀為曾任台中市副市長的蔡炳坤，無意南下參選。蔡壁如今被問及此事，以「民眾黨在台中沒有適當的市長候選人」證實，媒體追問未來是否藍白合？她回「沒有市長候選人就沒有所謂藍白合的議題」。
蔡壁如說，這是民眾黨第一次參與直轄市三合一選舉，鑑於黨小、經費少，將提出聯合競選策略，主席柯文哲、5位黨籍立委會常下來加油打氣，讓「每個候選人都能變成母雞」。
外傳民眾黨已敲定高虹安選新竹市長，有意參選新北市長的她，則被柯文哲勸退。蔡壁如先是透露被此傳言嚇了一跳！隨後說「高委員和我都是柯主席心中的最佳女主角，期待她準備好了就可以出來對外說明。」亦即高虹安參選新竹市萬事俱備，只欠東風。
至於她參選新北市長一事，蔡壁如透露：「這議題沒拿到檯面上討論過，但私底下、黨員和地方有勸進的聲音，我認為是永遠不可能實現的議題。」她說今年以來參與選舉事務後，已經忙得沒三頭六臂可以到第一線參選，「發起『全台大眾走』，每個縣市我都親臨前線，今天台中、明天宜花東。到各縣市為候選人加油打氣，是我現階段最重要的工作。」