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被勸退新北市長？蔡壁如：我和高虹安是柯心中最佳女主角

▲蔡壁如率民眾黨11位台中市議員參選人一同亮相。（圖／記者顏幸如攝，2022.06.22）
▲蔡壁如率民眾黨11位台中市議員參選人一同亮相。（圖／記者顏幸如攝，2022.06.22）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-22 13:52:512022-06-22 13:58:50

台北市副市長蔡炳坤無意披戰袍參選台中市長，民眾黨選戰召集人蔡壁如今（22日）證實，民眾黨「在台中沒有適當的市長候選人」，未來不考慮藍白合。對於外界看好高虹安參選新竹市長、傳聞柯文哲勸退她選新北市長，蔡壁如說「高委員和我都是柯主席心中的最佳女主角，期待她準備好了就可以出來對外說明」。她否認有勸退之說，因自己從參與選舉事務後，「已經忙得沒有三頭六臂可以到第一線參選」。

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兼任選戰召集人的立委蔡壁如，今到台中市宣佈，民眾黨將提名11人參選市議員，10男1女來自各行各業，有現職警察、歌手、里長、醫師、餐廳老闆等。蔡壁如稱讚參選人們「男的帥、女的美」，都是一時之選。

▲曾在選秀節目闖過20關、出過4張專輯的葉諾凡，將參選太平區市議員。（圖／記者顏幸如攝，2022.06.22）
▲曾在選秀節目闖過20關、出過4張專輯的葉諾凡，將參選太平區市議員。（圖／記者顏幸如攝，2022.06.22）
台北市副市長蔡炳坤18日回台中助選時表示，黃珊珊將參選市長，若他再參選台中，台北市政恐受影響，此話被解讀為曾任台中市副市長的蔡炳坤，無意南下參選。蔡壁如今被問及此事，以「民眾黨在台中沒有適當的市長候選人」證實，媒體追問未來是否藍白合？她回「沒有市長候選人就沒有所謂藍白合的議題」。

蔡壁如說，這是民眾黨第一次參與直轄市三合一選舉，鑑於黨小、經費少，將提出聯合競選策略，主席柯文哲、5位黨籍立委會常下來加油打氣，讓「每個候選人都能變成母雞」。

▲林俊凱現職是派出所警員，八年級生的他是民眾黨最年輕的台中市議員參選人。（圖／記者顏幸如攝，2022.06.22）
▲林俊凱現職是派出所警員，8年級生的他是民眾黨最年輕的台中市議員參選人。（圖／記者顏幸如攝，2022.06.22）
外傳民眾黨已敲定高虹安選新竹市長，有意參選新北市長的她，則被柯文哲勸退。蔡壁如先是透露被此傳言嚇了一跳！隨後說「高委員和我都是柯主席心中的最佳女主角，期待她準備好了就可以出來對外說明。」亦即高虹安參選新竹市萬事俱備，只欠東風。

至於她參選新北市長一事，蔡壁如透露：「這議題沒拿到檯面上討論過，但私底下、黨員和地方有勸進的聲音，我認為是永遠不可能實現的議題。」她說今年以來參與選舉事務後，已經忙得沒三頭六臂可以到第一線參選，「發起『全台大眾走』，每個縣市我都親臨前線，今天台中、明天宜花東。到各縣市為候選人加油打氣，是我現階段最重要的工作。」

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