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確診新冠非同小可！　英國劍橋大學研究：認知障礙的程度等同「腦袋衰退20年」

確診新冠非同小可！　英國劍橋大學研究：認知障礙的程度等同「腦袋衰退20年」
確診新冠非同小可！　英國劍橋大學研究：認知障礙的程度等同「腦袋衰退20年」

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-22 14:30:44

新冠疫情持續肆虐，近期本土確診案例仍不斷飆升，人人自危。日前英國就有一項研究發現，確診者染疫後，極有可能會出現大腦認知功能障礙的後遺症，其罹患認知障礙的程度，相當於「大腦衰退20年」，因此絕對不容忽視。

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▲ 研究發現新冠重症患者極有可能出現認知功能障礙。（示意圖／Pixabay）

根據外媒New Atlas報導，爲了研究染疫對患者的長期認知造成的影響，倫敦帝國理工學院（Imperial College London）和劍橋大學（University of Cambridge）強強聯手，共同開展研究46名確診並出現嚴重症狀的住院患者，受試者需要參與一系列的認知評估，包括資訊處理速度、注意力、記憶力、推理能力與計劃能力。

研究結果表明，患者對所佈置的任務反應較慢、準確性較低。每名患者認知缺陷的程度，也和他染疫的嚴重程度有關。在醫院接受氧氣治療的重症患者，表現出最明顯的認知能力下降，計算相當於大約20年的衰老。換言之，一名50歲的重症患者，其認知測試分數與一名70歲的普通患者相似。

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▲ 受試者需要參與一系列的評估，以判斷其認知能力。（示意圖／Pixabay）

英國劍橋大學麻醉學博士大衛（David Menon）表示，造成認知缺陷的具體原因，依然是一個謎。然而在患者出院後的隨訪中發現，這些認知缺陷在發病後大約6至10個月會逐漸緩解，並且認知表現會逐步改善。最合理的解釋是，重症患者在染疫期間由於腦供氧中斷、凝血或出血，進而導致腦損傷，因此出現認知能力下降。


原文出自：New Atlas

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