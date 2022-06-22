方便新住民！中華郵政ATM即日起新增日印越泰4種語言

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為了展現台灣對新住民、移工及留學生等外籍人士的關懷，同時響應政府的新南向政策，積極打造無礙的金融環境，中華郵政也自即日起，於遍布全台的3,190多部ATM自動櫃員機，在既有的中、英文操作介面上，新增印尼文、越南文、泰文及日文等4語服務，總計提供6種語系，可望滿足8成以上在台外籍人士的存、提款、轉帳、繳費等金融服務需求。中華郵政儲匯處處長陳棟樑強調，該服務可以讓新住民更方便操作ATM，讓他有種親切感。「那一定要用我們郵局的卡片嗎？是不用的，只要在我們郵局的自動櫃員機上使用，可以用別的銀行的卡片做跨行的存、提、繳費都可以。所以我們是提供一個ATM的介面，讓他有多種語言，可以讓我們的外籍移工、或者是留學生、或者是來這邊經商的外國朋友，可以在我們的ATM去操作。」陳棟樑說。
陳棟樑也指出，目前少數銀行也有提供中、英文之外的其他語言服務，但是多半僅限卡片提款，不像中華郵政同時提供存、提款、繳費、轉帳等常用功能。至於目前在台印尼籍人士約23.7萬人，其中在郵局開戶、持有郵政金融卡的就有17.5萬人，佔73.6%；在台越南籍人士也有23.4萬人，在郵局開戶的達10.3萬人，超過4成4；至於在台泰籍人士約5.7萬人，在郵局開戶的高達4.5萬人，佔比將近78.5%；在郵局開戶的日本人也有9,100多人，佔比逾6成。