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方便新住民！中華郵政ATM即日起新增日印越泰4種語言

▲目前少數銀行也有提供中、英文之外的其他語言服務，但是多半僅限卡片提款，不像中華郵政同時提供存、提款、繳費、轉帳等常用功能。（圖／中華郵政提供）
▲目前少數銀行也有提供中、英文之外的其他語言服務，但是多半僅限卡片提款，不像中華郵政同時提供存、提款、繳費、轉帳等常用功能。（圖／中華郵政提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-06-22 14:27:28

中華郵政公司即日起在全台3千多部郵政自動櫃員機、也就是郵局ATM上，於既有的中、英文操作介面，再新增日文、印尼文、越南文及泰文等4國語言，同時提供ATM存款、提款、轉帳、繳費及餘額查詢等常用功能支援多語服務，以利越來越多在台的外籍人士可以使用親切的母語享受便利的金融服務。

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根據勞動部統計，截至去年底，在台外籍移工人數已達67萬人，其中又以印尼、越南和泰國籍移工居多；此外，依據內政部移民署統計，在台居留的日籍人士也超過1萬5千人；若再加上留學生及其他來台經商的友人，全台外籍人士應有70萬上下。

為了展現台灣對新住民、移工及留學生等外籍人士的關懷，同時響應政府的新南向政策，積極打造無礙的金融環境，中華郵政也自即日起，於遍布全台的3,190多部ATM自動櫃員機，在既有的中、英文操作介面上，新增印尼文、越南文、泰文及日文等4語服務，總計提供6種語系，可望滿足8成以上在台外籍人士的存、提款、轉帳、繳費等金融服務需求。中華郵政儲匯處處長陳棟樑強調，該服務可以讓新住民更方便操作ATM，讓他有種親切感。「那一定要用我們郵局的卡片嗎？是不用的，只要在我們郵局的自動櫃員機上使用，可以用別的銀行的卡片做跨行的存、提、繳費都可以。所以我們是提供一個ATM的介面，讓他有多種語言，可以讓我們的外籍移工、或者是留學生、或者是來這邊經商的外國朋友，可以在我們的ATM去操作。」陳棟樑說。

陳棟樑也指出，目前少數銀行也有提供中、英文之外的其他語言服務，但是多半僅限卡片提款，不像中華郵政同時提供存、提款、繳費、轉帳等常用功能。至於目前在台印尼籍人士約23.7萬人，其中在郵局開戶、持有郵政金融卡的就有17.5萬人，佔73.6%；在台越南籍人士也有23.4萬人，在郵局開戶的達10.3萬人，超過4成4；至於在台泰籍人士約5.7萬人，在郵局開戶的高達4.5萬人，佔比將近78.5%；在郵局開戶的日本人也有9,100多人，佔比逾6成。

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