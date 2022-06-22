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新住民深耕花蓮！推廣金工藝術獲移民署築夢計畫獎

▲陳彤創作情形。（圖／移民署提供）
▲陳彤創作情形。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-06-22 14:44:23

自上海移居花蓮的飾品設計師陳彤，以「山海之間金工藝術推廣計畫」為主題，參加移民署第八屆「新住民及其子女築夢計畫」，獲評審委員青睞獲獎，她很開心自己的夢想被看見，於今（22）日上午利用移民署北區事務大隊花蓮縣服務站辦理之新住民家庭教育暨法令宣導課程機會，向新住民分享她的品牌『自然禮讚 POEM of nature』創業故事，希望激勵其他想創業的新住民朋友勇敢築夢，大膽嘗試。

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畢業於上海東華大學裝飾藝術設計系的陳彤，來台前已有10年的飾品創作經歷，原在上海銀創服飾旗下品牌「PH7」手工銀飾擔任設計部主管。她的創作靈感來自季節變換，設計特色是將飾品流行化，讓生活成為一種美學。另一半是土生土長的花蓮人，103年因家庭的整體考量，搬回花蓮定居。由大城市移居花蓮，剛開始非常不適應。位於台灣東部的花蓮工作機會不多，曾是大城市中的菁英，不願屈服於從事勞動力的工作，適應花蓮生活後，106年在家人及朋友的鼓勵下，以在設計業的實務經驗，創立原創品牌「自然禮讚 POEM of nature」。不同於以往大城市的設計風格，以花東的自然景觀為設計靈感，將自然界中的元素轉化為凝固的藝術，以飾品配戴的方式呈現。如在夏季會推出「海洋」主題飾品，與花蓮蔚藍的海相互呼應，顧客帶走飾品，就像帶走濃縮的花東風景。而近2年在疫情的影響下，旅遊市場衰退，面對實體通路銷售不如預期下，她拍攝輕熟女花東小旅行的影片及宣傳照片，用於網路行銷，希望能增加品牌能見度。

陳彤在課程中向來自東南亞及中國的新住民分享，她最初來到花蓮，對人生下一步產生深深的彷徨，因爲自己有過去的工作經驗累積和一技之長才能創業。而今天看到與她一樣彷徨的新住民朋友，很多因為沒有技術、找不到自身價值，結婚來台後一直被困在家庭裡。陳彤希望藉助自身微薄之力，幫助有意願嘗試設計、金工這條路的新住民朋友。她更希望藉著這次分享機會將美學、技術及創業的種子播撒到花蓮的新住民族群中去，提升美學素養，幫助她（他）們再就業及創業。

移民署花蓮縣服務站主任胡朝仁表示，為協助新住民及其子女在台深耕，鼓勵完成夢想，移民署自104年起即辦理新住民及其子女築夢計畫，提供舞臺讓新住民圓夢。很開心能見到花蓮的新住民能以美感和特殊技藝成功創業，並無私將自身創業的具體實踐分享給周遭新住民，著實難能可貴，盼來台的新住民朋友都能闊步向前走，勇於築夢。

▲陳彤分享自己的創作。（圖／移民署提供）
▲陳彤分享自己的創作。（圖／移民署提供）
▲陳彤在課程中向新住民朋友們分享創作理念。（圖／移民署提供）
▲陳彤在課程中向新住民朋友們分享創作理念。（圖／移民署提供）

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