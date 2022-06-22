COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

預售屋平均總價破1100萬！台中售價超越新北　銷售王是它

▲根據預售屋實價登錄資料統計今年1到4月全台預售屋交易市況，交易量冠軍為桃園市以6303件。台中市平均總價達1714萬元，已超越新北的1704萬元。（圖／NOWnews資料照片）
▲根據預售屋實價登錄資料統計今年1到4月全台預售屋交易市況，交易量冠軍為桃園市以6303件。台中市平均總價達1714萬元，已超越新北的1704萬元。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-22 14:58:46

即便央行連續2季升息，加上祭出多項打房措施，但國內預售屋銷售依舊強強滾！根據預售屋實價登錄資料統計今年1到4月全台預售屋交易市況，全台交易量還是比起去年同期成長28.8%，其中交易量冠軍為桃園市以6303件，其次是新北市的5411件，台中市則以4859件位居第三。整體而言，六都加上新竹縣市，平均總價全數突破1100萬元，僅剩台南市與高雄市還有2字頭房價！不過永慶房屋研展中心副理陳金萍認為，國內經濟還算穩健，通膨增溫支撐房價也推升房市預期心理，帶動預售屋量價提升，不過雙北與高雄交易皆比去年同期下滑，預估在央行升息與打炒房效應逐步發酵後，後續預售市況有持續降溫的可能。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據統計，今年1到4月全台預售屋交易量為30086件，年增28.8%，以六都加上新竹縣市來看，交易量第一名為桃園市，交易件數為6303件，住宅平均總價1281萬元，平均單價為32.1萬/坪。桃園受惠於各項重大建設與計畫陸續推動、民間投資暢旺，增加就業機會，加上區內重劃區多、推案量大，房價又較雙北市親民，吸引不少雙北甚至新竹客群移居帶動買氣。

而從統計數據中也發現，全台預售屋交易件數在六都加上新竹縣市外地區的佔比大幅增加。去年1到4月六都加上新竹縣市佔全台預售屋銷售比率高達95.3%，其餘縣市的預售屋量能不到5%；但今年前者交易件數佔全台比率下滑至80.9%，其他地區預售屋交易占比大幅提升近2成。

陳金萍說，六都加上新竹縣市是全台重點發展區域，除了台北市外，其餘六大都會區重劃區、產業園區開發陸續推動，促使建商往南推案，也吸引企業進駐，促使人口往外移動，但在房價持續攀升下，也讓預售屋市場出現外溢效應，形成預售交易遍地開花的狀況。

陳金萍指出，從預售屋的實價登錄揭露結果可發現，六都加上新竹縣市平均總價全數突破1100萬元，其中台中市的預售屋平均總價達1714萬元，已超越新北的1704萬元！而新竹縣市平均總價為1570萬元，也逐漸接近新北市的水準。反觀桃園則是台中以北五大都會區中的「房價凹陷區」，平均總價1281萬元，購屋負擔相對輕鬆，這也是桃園預售屋交易熱絡的主因。

在漲幅比較上，除了新竹縣市漲幅9.0%外，其餘六都漲幅都在1成以上，其中以台中與高雄的漲勢最為驚人，漲幅分別高達37.1%和32.0%。若以預售屋每坪平均單價來看，高雄和桃園的漲幅分別為27.5%和21.1%，位居一、二名。

陳金萍說明，高雄房市因台積電題材、以及政府推動半導體S廊帶，造就高雄房市大漲，但也因漲速過快，交易量能有降溫跡象。至於桃園地區，政府努力實現「三心六線」，串起桃園、中壢與航空城3大城市核心，近2年在就業、人口與軌道交通等諸多紅利同步發酵下，為房市前景增添柴火，推升桃園市房價走漲。

不過，目前國內工料雙缺、高通膨持的情況下，營建成本居高不下，房價難下修，陳金萍預期，預售屋價格難有降價空間，而在交易量方面，在全球升息循環啟動，烏俄戰事恐將長期推升通膨，經濟景氣有下行風險的狀況下，加上國內疫情仍未緩解，民眾信心面受衝擊，購屋動能恐出現變數，仍需持續觀察。

 
 
 

升息衝擊房市！高雄議價空間近2成　「這2都」屋主踩最硬

阿扁住過的「寶徠花園廣場」再現高價！女富豪1.89億入手

「128元吃到飽」不限時！超狂Buffet被挖出：還免服務費

7-11開賣30款SOU・SOU新品搶先看！限定包裝飲料快搶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀