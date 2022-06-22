預售屋平均總價破1100萬！台中售價超越新北　銷售王是它

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而從統計數據中也發現，全台預售屋交易件數在六都加上新竹縣市外地區的佔比大幅增加。去年1到4月六都加上新竹縣市佔全台預售屋銷售比率高達95.3%，其餘縣市的預售屋量能不到5%；但今年前者交易件數佔全台比率下滑至80.9%，其他地區預售屋交易占比大幅提升近2成。
陳金萍說，六都加上新竹縣市是全台重點發展區域，除了台北市外，其餘六大都會區重劃區、產業園區開發陸續推動，促使建商往南推案，也吸引企業進駐，促使人口往外移動，但在房價持續攀升下，也讓預售屋市場出現外溢效應，形成預售交易遍地開花的狀況。
陳金萍指出，從預售屋的實價登錄揭露結果可發現，六都加上新竹縣市平均總價全數突破1100萬元，其中台中市的預售屋平均總價達1714萬元，已超越新北的1704萬元！而新竹縣市平均總價為1570萬元，也逐漸接近新北市的水準。反觀桃園則是台中以北五大都會區中的「房價凹陷區」，平均總價1281萬元，購屋負擔相對輕鬆，這也是桃園預售屋交易熱絡的主因。
在漲幅比較上，除了新竹縣市漲幅9.0%外，其餘六都漲幅都在1成以上，其中以台中與高雄的漲勢最為驚人，漲幅分別高達37.1%和32.0%。若以預售屋每坪平均單價來看，高雄和桃園的漲幅分別為27.5%和21.1%，位居一、二名。
陳金萍說明，高雄房市因台積電題材、以及政府推動半導體S廊帶，造就高雄房市大漲，但也因漲速過快，交易量能有降溫跡象。至於桃園地區，政府努力實現「三心六線」，串起桃園、中壢與航空城3大城市核心，近2年在就業、人口與軌道交通等諸多紅利同步發酵下，為房市前景增添柴火，推升桃園市房價走漲。
不過，目前國內工料雙缺、高通膨持的情況下，營建成本居高不下，房價難下修，陳金萍預期，預售屋價格難有降價空間，而在交易量方面，在全球升息循環啟動，烏俄戰事恐將長期推升通膨，經濟景氣有下行風險的狀況下，加上國內疫情仍未緩解，民眾信心面受衝擊，購屋動能恐出現變數，仍需持續觀察。