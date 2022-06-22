蛀牙竟會傳染！？ 醫曝中標關鍵「隱藏兇手」

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台北慈濟醫院兒童牙科陳宜宏醫師說明，形成蛀牙的四大要素分別為：細菌、食物、宿主（牙齒）與時間，引發蛀牙最主要的細菌為鏈球菌，這些細菌會代謝食物殘渣中的醣類，產生酸性物質侵蝕牙齒，時間一久就會變成蛀洞，因此要預防蛀牙，除確實清潔也須減少細菌入侵。
此外，嬰幼兒口腔裡的鏈球菌，大多來自主要照護者或父母親，若家人們也有蛀牙，蛀牙菌就會經由親吻、共用餐具或牙刷等方式傳給小孩，進而影響孩子的牙齒健康。
乳牙蛀壞胃治療 恐影響咀嚼、發音
針對有些父母認為「反正會換牙，乳牙即使蛀光也沒關係」，陳宜宏提出指正，強調乳牙蛀壞若未適當治療，不僅會影響咀嚼、發音及美觀，細菌也會沿著牙髓空腔向下侵犯感染齒槽骨，可能引發蜂窩性組織炎，甚至影響其下恆牙的生長，不可輕忽。
乳牙蛀牙、缺失影響牙齒排列 牙周病易上身
此外，乳牙還有一個重要的功能是占位子。當乳牙因為嚴重蛀牙或其他原因提早缺失，會造成鄰牙傾倒，導致繼生的恆牙長歪或無空間萌發，影響日後牙齒排列；而凌亂的恆齒列因清潔不易，也較容易發生牙周病及蛀牙的問題。
長第一顆乳牙 半年內應接受口腔檢查
陳宜宏建議，小朋友長出第一顆乳牙後的半年內就應接受口腔檢查並給予照護者潔牙衛教；此後，回診頻率可視孩子的潔牙與齒質狀況而定，容易蛀牙的小朋友，約3個月需做一次口腔檢查，其餘則希望每半年一次。
最後陳宜宏也提醒，幼兒的口腔健康需靠家長及照護者共同把關，少吃甜食、確實潔牙、避免唾液交換，養成良好生活習慣，維持牙齒健健康康其實不難。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54152
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