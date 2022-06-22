藥局陳列過期藥！桃衛生局2副座護航不開罰 二審判有罪
桃園市衛生局7年查獲新資生藥局陳列過期感冒液，依《藥事法》應裁3萬元罰鍰，未料，2名前副局長陳世璋、許景鑫卻涉嫌護航「能不罰就不罰」，被依圖利罪起訴。一審判2人無罪，不過，高院認定2人共犯對主管及監督事務圖利罪，今（22）日改判陳1年8月、許判2年，緩刑2年，均褫奪公權1年。可上訴。
檢方指控，2015年9月18日，衛生局人員到桃園市大溪區復興路的新資生藥局稽查，查獲違法陳列已逾保存期限藥品。新資生藥局負責人配偶因曾任桃園市藥師工會理事及幹部，故向藥師工會秘書抱怨，秘書再向曾任藥師工會理事長的陳世璋告知，陳、許商討後，共同施壓下屬免罰新台幣3萬元，而改為「行政指導」，涉嫌關說、圖利。
桃院認為，無法證明陳、許有商討新資生案，以及有態度堅決、明確指示下屬免罰，僅能證明陳世璋有與下屬討論能否改為行政指導等，不足證明有圖利犯意，判處無罪。
高院認為，許、陳分別主管或監督藥品稽查、裁罰，新資生藥局被發現陳列劣藥，依法就應裁處，沒有行政指導空間，況且新資生藥局違反《藥事法》的情節，與其他違反陳列劣藥案件無明顯不同；陳承認秘書曾打給他，許沒附理由就指示「請檢討為行政指導」，可見有圖利意圖，檢方上訴有理，撤銷改判。