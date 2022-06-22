「劍人夕鶴」紅酒一天狂賣5000瓶 網嗨翻：前任婚禮可送
2022年度最佳伴手禮誕生了！近日社群瘋傳一張「劍人夕鶴」紅酒DM照片，不只有酒莊介紹，還有商品價格，讓眾人分不清楚究竟是惡搞，還是真有其事，諧音哏立刻引起熱烈討論。據了解，這是沃芙酒業還未上市的新品，預購網頁曝光不到一天就超賣訂光，網友更嗨翻表示：「可以送前任結婚邀請的婚宴」。
「劍人夕鶴」紅酒瓶身充滿古代江湖感，畫著一名俠士持劍，以及黃昏中的白鶴，商品介紹寫道：「劍人古時行仗義、人劍今有損為樂、夕伴餘暉縕現憶、鶴行水間念同歸」，首字橫著唸就是「劍人夕鶴」，原價974元（就去死）、特價748元（去死吧），商品一上架便引發高度關注，不只眾人爭相轉傳，更在一夜之間被買光。
推出「劍人夕鶴」的沃芙酒業共同創辦人葉又強（John）透露，商品還未正式上市、也沒下廣告，只曝光不到一天的時間，全數5000瓶在一天內就預購完售，最後還超賣了500瓶，「原來酒友們怨念如此重、身為酒商已無遺憾」。
該款酒曾獲柏林葡萄酒大賽金牌獎、義大利酒評家Luca Maroni 94分。沃芙酒業創辦人之一葉又強向《NOWnews今日新聞》表示，「因為和義大利酒莊聊到，就很好喝，但是酒標會讓大家覺得有距離，希望可以做出台灣人看了有共鳴的葡萄酒標，進而品嚐裡面的美酒」。
因此酒莊和新銳藝術家楊武藏合作，由楊武藏親自設計繪畫，以社會現狀及葡萄酒風味為發想，揮毫寫下「劍人夕鶴」，道盡現代人心聲。預購網頁上線不到半天庫存就被搶光，吸引大批網友瘋狂敲碗：「想買，還可加訂嗎」、「 忽然覺得送禮自用兩相宜」。不過目前首波預購已爆單完售，沒搶到的消費者只能等第二波11月中開放預購。