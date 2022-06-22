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台廠「數位軍火商」大進擊！實體餐飲正在電商化

▲2019年底開始的疫情，讓台灣社會在兩年半內，完成過去十年都無法完成的數位轉型。（示意圖／取自unsplash）
▲2019年底開始的疫情，讓台灣社會在兩年半內，完成過去十年都無法完成的數位轉型。（示意圖／取自unsplash）

財經中心/綜合報導

2022-06-22 20:00:00

近來消費性電子疲弱，但企業數位轉型的需求十分強勁。根據預估，今（2022）年全球數位轉型市場規模為1.8兆美元。台廠協助企業轉型的「數位軍火商」，過去幾年都交出成長數倍的成績單。回顧2019年底開始的疫情，讓台灣社會在兩年半內，完成過去十年都無法完成的數位轉型，而這種現象在餐飲業最為明顯。 

走進台北火車站二樓的奧特拉麵店，桌上留下一個二維條碼，顧客必須拿起手機掃碼點餐；客戶點了哪些餐點，花了多少錢，即時匯入店家業績資料庫，做為未來補貨時的參考資訊。店家還買了一台機器人，充當店員送餐的助手。一支手機就能從點餐到付款全部完成。最近三年以來，Uber Eats和foodpanda等外送平台的業績以光速成長，許多實體餐廳外送幾乎成了主業，可發現「餐飲業正在電商化」。

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根據《財訊》指出，不只餐飲業，就連金融業，電子支付也正在快速改變遊戲規則，今年蘋果推出的「Apple Pay Later」，可以提供實體或網路消費零利率分期服務；環匯亞太副總裁高吉田觀察，蘋果已經建立起串連消費者和企業的平台，推出先買後付的新服務，只是蘋果挑戰銀行在信用卡市場地位的起手式。 

此外，台灣製造業也積極投資數位轉型。佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻觀察，經過這場俄烏戰爭，未來無人機將成為各國必備武器，因為有新的數位工具後，只要用兩萬名兵力，就能完成過去百萬大軍才能做到的任務，這對台灣製造業影響深遠，李昌鴻觀察，以前資訊化完成，效率還是低，因為人力便宜；但在這波台商回流後，人力不足成為製造業數位化主要動力。他進一步到「以前80台機器人，一年都賣不完，現在台灣一座新廠就用超過80台，自動搬運機器人還會搭電梯，工廠變成立體化。」

過去三年，從會展產業、媒體、紡織、法律等產業，都出現各種和數位轉型有關的新服務。市場研究機構指出，今年全球企業數位轉型支出將達1.8兆美元。研調機構觀察，當企業營運流程也跟資訊系統結合後，開始有能力運用資訊系統提供創新的服務。推動數位轉型的四大關鍵技術：雲端、行動平台與應用、數據探勘與分析（如AI）、資安。而這背後，就會創造更多企業新贏家。

《財訊》分析，過去兩年的疫情，其實為科技產業帶來極為深遠的影響，因為當所有人都習慣遠距經濟，手上都有數位工具時，也就是為接下來的數位新經濟鋪好新的舞台，也孕育了無數的投資機會，值得好好挖掘。

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