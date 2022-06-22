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南漂黑馬！嘉義科學園區使2成上班族積極規劃中

▲嘉義科學園區確定落腳太保市，南科管理局預計能創造5700個就業機會、每年380億元產值，嘉義縣對上班族的吸引力也隨之提升。（圖／人力銀行提供）
▲嘉義科學園區確定落腳太保市，南科管理局預計能創造5700個就業機會、每年380億元產值，嘉義縣對上班族的吸引力也隨之提升。（圖／人力銀行提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-06-22 16:15:092022-06-22 17:11:06

嘉義科學園區確定落腳太保市，南科管理局預計能創造5700個就業機會、每年380億元產值，再加上嘉義近年積極開發馬稠後產業園區、大埔美精密機械園區等，目前已有超過200家廠商進駐，隨著工作機會逐年增加，嘉義縣對上班族的吸引力也隨之提升，人力銀行調查顯示，有高達6成4的上班族對於移居南部充滿嚮往，其中包含「未來有規劃」43.7%，另外正「積極準備中」20.0%。

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1111人力銀行調查，有高達6成4的上班族對於移居南部充滿嚮往，其中包含「未來有規劃」43.7%，另外正「積極準備中」20.0%，其中曾經住過南部的上班族，對於移居南部的嚮往程度最高，進一步從不同年齡層交叉分析，結果發現31到45歲的青壯年，想要南遷的意願最高。

上班族對於移居嘉義也列出幾項優點，包括「生活成本低」59.1%、「物價便宜」54.5%、「房價合理」40.8%、「產業前景佳」39.5%、「就業機會逐年增加」35.4%。因為物價、生活成本較低也讓上班族給在嘉義縣生活的壓力打了46分。1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，疫情加劇了物價為上班族帶來的壓力，根據主計處的預測，今年消費者物價指數上漲2.67%，在物價翻漲的現況下，平易近人的物價、房價可以大幅減輕上班族的壓力，從內政部最新公佈的數字來看，嘉義縣擁有最台最低的房價所得比5.62倍，房貸負擔率也是全台最低22.47%，是少數位於合理可負擔區間的縣市，對上班族來說，無論想置產、移居都更友善，負擔也更小，生活壓力自然低。再加上嘉義縣近年大力開發工業區，包括大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區、中埔產業園區、水上產業園區以及年初掛牌展開招商的嘉義科學園區，協助在地產業轉型，促使上班族有更多元的工作機會，在在都成為嘉義縣吸引上班族的優點。

吸引上班族前往嘉義縣就業的最大吸力為「創造就業機會」62.0%、其次依序為「便利交通」51.2%、科學園區進駐50.0%、協助青年就業/成立青創基地40.8%以及工業區轉型升級29.1%。根據人力銀行的數據資料庫顯示，嘉義縣的工作機會數持續增長，嘉義縣政府與人力銀行合作推出「嘉義縣產業徵才專區」，近1萬個工作機會數，和去年同期相比，成長幅度高達25％。

嘉義縣長翁章梁表示，為讓青年人能返鄉工作及在地就業，縣政府大力招商增加在地就業機會，目前大埔美園區已開發完成，計有116家廠商陸續進駐，完整開發後預計提供25,000個工作職缺，馬稠後一期園區已開發完成，計有29家廠商陸續進駐，完整開發後預計提供5,000個工作職缺，馬稠後後期目前公共工程及土地預售同步進行中，未來預計提供20,000個工作職缺，總計創造50,000個就業機會，除上述的大埔美及馬稠後園區，另各產業園區如水上南靖、中埔公館、亞洲無人機AI創新應用研發中心及民雄航太園區都刻正開發中，以及未來坐落於太保的嘉義科學園區，嘉義縣將匯集科技、長照、製造、服務及農業生技等多元產業，農工大縣佈局已經成型，讓更多人才能回嘉就業及在地就業，一同回嘉打拚。

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