醫教３大關鍵幫助預防HPV感染！9-14歲接種疫苗效果佳

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HPV感染風險高！不論男女都應預防！
HPV（人類乳突病毒）是一種DNA病毒，共有200多種型別4，可分為低致癌型與高致癌型，多數的HPV感染會自行清除，若持續感染且無法清除，可能導致病變。其中第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒14，與子宮頸癌前病變、子宮頸癌以及男女外生殖器癌的發生有關；第6、11型是最常見的低危險人類乳突病毒，感染可能會引起菜花14，致癌機率相對較小。
海亞大健康管理診所院長洪芝晨醫師解釋，性行為是最容易感染HPV還有菜花的途徑，也有聽過在上公共廁所，不慎被馬桶水濺到，造成感染菜花的案例，不過機率較低，主要還是以性行為傳染。
預防HPV 三大關鍵 男女共同施打疫苗效果更好
既然HPV與這麼多癌症和疾病有關，如何積極預防成了矚目焦點。洪芝晨醫師表示，因為性行為是主要傳染途徑，安全性行為是最重要防護措施之一。國健署積極推廣6分鐘護一生，補助30歲以上婦女子宮頸抹片篩檢15，也是子宮頸癌防範的重要關鍵，呼籲女性朋友每年應定期做一次篩檢，及早發現子宮頸癌前病變並及早治療。但別以為只有女性必須預防HPV，其實不論性別，每個人的一生中都有八成5的機率感染HPV，所以男性也需謹慎預防，減少罹癌及菜花風險。
雖然早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然。一旦感染HPV病毒且無法自行清除，除了常聽到的子宮頸癌，還有菜花、口腔癌、頭頸癌、肛門癌等風險，其中口腔、口咽及下咽癌是男性十大癌症之一6，可見其威脅。值得關注的還有，HPV從女性傳染給男性的比率，事實上高於男性傳染給女性7。也就是說，男性被傳染HPV風險較高，因此男女共同預防HPV，依醫囑施打疫苗，防治效果更好8。
把握黃金接種期9-14歲 家長應及早攜子女依醫囑施打
因為開始有性行為後，HPV感染機會將大增，世界衛生組織（WHO）建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益9。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效10。洪芝晨醫師呼籲，國人應對HPV防治有高度認知，及早把握黃金接種期，帶子女前往相關院所依醫囑接種HPV疫苗。
除了年輕族群應對HPV提高警覺，洪芝晨醫師也提醒，家長帶小孩來接種HPV疫苗，別忘了自己同樣是高風險族群，尤其隨著年齡增長、免疫力下降後，將提高致癌機率，不妨可與醫師討論HPV疫苗接種。
預防HPV感染從小做起 接種疫苗該注意什麼？
洪芝晨醫師表示，根據診間觀察，現在大眾對於HPV的認知提升，已有不少家長開始帶小朋友來接種HPV疫苗，不過9-11歲族群仍偏低，普遍是12歲以後的女生較多，像是擁有家長及醫師雙重身分的李進良醫師就有帶14歲的女兒前往海亞大健康管理診所接種HPV疫苗，以身作則呼籲家長應掌握9-14歲黃金接種期，及早前往依醫囑接種HPV疫苗，幫助預防疫苗所含HPV相關疾病。
李進良醫師也分享，過去已經養成了伴侶一同接種HPV疫苗的觀念，也大幅減少疾病跟相關癌症的發生。但隨著現今社會風氣的開放，許多家長不應再認為HPV感染與自己的孩子無關，應在有接觸病毒的風險前就把免疫力建立起來，並尋求專業醫師的評估與接種前檢查，一起幫助您的孩子提供防護。
至於施打後的副作用，大多以肌肉痠痛為主，對小朋友來說相對能夠耐受，不過仍提醒過敏族群應先請醫師評估再接種。此外，基於疫情升溫，現在COVID-19疫苗接種年齡已下修至5-11歲11，若希望同時依醫囑接種HPV疫苗，也可以在同天於不同手臂接種12，大幅提升疫苗接種的便利性。
和所有疫苗一樣，HPV疫苗並非用於治療且可能無法對所有的疫苗接種者都產生保護作用。常發生的不良反應為注射部位搔癢、腫塊、溫熱感等，或頭痛、發燒等全身性不良反應，通常輕微且短暫。其他詳細資訊，請諮詢醫療專業人員。
TW-GSL-02066 Jun/2022
Reference
- Ole-Erik Iversen, MD, PhD; Maria Jose Miranda, MD; Angels Ulied, MD. JAMA. 2016;316(22):2411-2421.
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- 衛生福利部國民健康署-HPV專欄
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- 台灣兒科醫學會 聲明稿專區：建議青少年男女均接種人類乳突(HPV)疫苗
- 衛生福利部國民健康署107年HPV疫苗衛教手冊(醫療人員版)
- 衛生福利部國民健康署新聞稿：婦女子宮頸抹片檢查
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