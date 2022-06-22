勞工職災復健　重返職場不是夢

我是廣告 請繼續往下閱讀
奇美醫學中心復健部職能治療師張又方指出，阿君工作內容需要搬運物料、將內餡及麵團倒入機台、操控制機器、組裝機器零件、更換模具及執行清潔作業等，因此安排為期8週，每週兩次的工作強化訓練，內容包含工作模擬和工作適能，以強化動作控制以及上肢肌力。
訓練初期阿君左手部肌肉握力24公斤，右手僅6公斤，右手抓握穩定度不佳，雙手僅可搬運10公斤。訓練過程歷經多次挫折與痛苦，在公司主管鼓勵以及家人支持下，完成8週的工作強化職能復健，左手握力24公斤，右手握力提升到14公斤，雙手可搬運20公斤重物，且可同時使用雙手，工具操作流暢度明顯提升，逐步達到原工作之基本要求，順利回到原來的工作崗位。
重視職災治療 了解勞工應有權益
復健部部長王鈺霖表示，發生職災常使勞工朋友們在生活、工作及經濟上面臨困難，一般的醫療模式大多為幫助病人傷病的恢復並改善生活品質，但對重返工作方面的問題較少顧及，並因勞工本身對自己剩餘的工作能力不了解，常常耗費大量的時間、金錢、醫療及社會成本。
評估轉介接受訓練 協助職災勞工復職
職能治療科主任蘇世斌說明，職災勞工復健及工作強化後要回復原本工作，一般得經歷很多艱辛與挫折，非常需要家人協助及公司與部門主管的支持，個案阿君度過職災治療重返職場復工就是很成功的例子。社會上許多職災個案在復工過程並不順利，甚至與雇主發生對立與抗爭或訴訟，希望能有更多的友善企業重視職災治療及復健的問題，解決他們遇到的困境，創造出雙贏的局面。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54191
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw