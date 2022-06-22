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勞工職災復健　重返職場不是夢

勞工職災復健　重返職場不是夢
勞工職災復健　重返職場不是夢

健康醫療網

2022-06-22 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】43歲阿君在食品加工廠擔任現場作業人員，某日要倒原料進攪拌機時，右手衣袖不慎捲入機器，右臂手肘上方遭衣袖扭轉纏繞20分鐘導致缺血，緊急送急診，醫師診斷為右上臂壓砸傷害合併神經血管損傷以及橫紋肌溶解症，且右上臂脈搏微弱呈肢體完全無力及感覺異常，緊急植入血管支架後恢復血流供應。住院10天後返家休養及復健，經4個月復健，右上臂功能逐漸恢復並可應付日常生活，但手部及細部手指抓握力不完全，在接受工作強化訓練後，將正式復工重返原職位產線作業。

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通過復健治療　順利返回職場

奇美醫學中心復健部職能治療師張又方指出，阿君工作內容需要搬運物料、將內餡及麵團倒入機台、操控制機器、組裝機器零件、更換模具及執行清潔作業等，因此安排為期8週，每週兩次的工作強化訓練，內容包含工作模擬和工作適能，以強化動作控制以及上肢肌力。

訓練初期阿君左手部肌肉握力24公斤，右手僅6公斤，右手抓握穩定度不佳，雙手僅可搬運10公斤。訓練過程歷經多次挫折與痛苦，在公司主管鼓勵以及家人支持下，完成8週的工作強化職能復健，左手握力24公斤，右手握力提升到14公斤，雙手可搬運20公斤重物，且可同時使用雙手，工具操作流暢度明顯提升，逐步達到原工作之基本要求，順利回到原來的工作崗位。

重視職災治療　了解勞工應有權益

復健部部長王鈺霖表示，發生職災常使勞工朋友們在生活、工作及經濟上面臨困難，一般的醫療模式大多為幫助病人傷病的恢復並改善生活品質，但對重返工作方面的問題較少顧及，並因勞工本身對自己剩餘的工作能力不了解，常常耗費大量的時間、金錢、醫療及社會成本。

評估轉介接受訓練　協助職災勞工復職

職能治療科主任蘇世斌說明，職災勞工復健及工作強化後要回復原本工作，一般得經歷很多艱辛與挫折，非常需要家人協助及公司與部門主管的支持，個案阿君度過職災治療重返職場復工就是很成功的例子。社會上許多職災個案在復工過程並不順利，甚至與雇主發生對立與抗爭或訴訟，希望能有更多的友善企業重視職災治療及復健的問題，解決他們遇到的困境，創造出雙贏的局面。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54191

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