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毛弟「享受謎片」被王子抓包　小S一提問釣出他收看頻率

▲毛弟邱宇辰（右）看謎片被王子邱勝翊（左）抓包。（圖／東森綜合提供）
▲毛弟邱宇辰（右）看謎片被王子邱勝翊（左）抓包。（圖／東森綜合提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-06-22 16:36:10

 由小S（徐熙娣）主持的《小姐不熙娣》，日前邀請邱勝翊（王子）、弟弟邱宇辰（毛弟）上節目爆親手足的料，其中邱勝翊透露小時候曾抓到邱宇辰偷看謎片，邱宇辰也反擊說哥哥跟另一半講電話都用「娃娃音」，讓他聽了超火大，兄弟倆一來一往的互動超級爆笑。

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▲王子（左）、毛弟（右）上小S（中）節目《小姐不熙娣》。（圖／東森綜合提供）
▲邱勝翊（左）、邱宇辰（右）上小S（中）節目《小姐不熙娣》。（圖／東森綜合提供）
邱宇辰抱怨只要不小心被哥哥抓到把柄，就會因此被控制威脅好久，坦言還是國小生時，有一次看電視不小心轉到彩虹頻道出現「大人的影片」，當時他還在想著「這是什麼東西時」，就被邱勝翊看到，遭恐嚇說要告訴爸媽，邱勝翊笑說：「我就威脅他幫我做家事，控制他快2年的時間。」邱宇辰也委屈表示當時真的是不小心轉到，不過一旁的哥哥邱勝翊卻補槍：「是不小心轉到，但又發現上癮了？」

小S不忘逼問害羞問題，直問邱宇辰：「你現在應該可以狂看吧？」邱宇辰笑回：「現在我有自己的安排時間，時間不一定，看心情。」邱勝翊還幫補充說：「只要聽到他進房間後『扣』一聲（鎖門），就代表準備來了，因為我們2個對鎖的聲音很敏感。」

▲邱宇辰（右）抱怨時常被哥哥抓到把柄。（圖／東森綜合提供）
▲邱宇辰（右）抱怨時常被哥哥抓到把柄。（圖／東森綜合提供）
邱宇辰也爆料哥哥跟另一半講電話，不只會用「娃娃音」還使用疊字，撒嬌程度誇張到讓他聽了超火大，直呼「超想吐」，邱勝翊也大方承認自己都會配合跟他說話對象的音調，而剛好曾經有一任就是娃娃音。為了讓觀眾知道邱勝翊這不為人知的另一面，小S要求2人一起模擬情侶講電話的情境，「嗲聲嗲氣」、「亂噁心」的對話，讓一旁的派翠克聽了超崩潰：「這通電話也太可怕了吧！」小S也不禁大喊想吐。

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