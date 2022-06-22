潮流信徒福音！Novelship深耕台灣　以「絕對真品」出發

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至於賣家要如何配合販售，其實只要加入 Novelship 官方的社群帳號（Facebook、instagram或 [email protected]），即有客服線上指引，相當簡便，且為了保障買家及賣家雙方權益，在此平台交易前需驗證支付方式以及電話號碼，避免不實買賣。
潮流球鞋與服飾在全球都具有巨大的市場潛力，Novelship 在亞太地區更擁有著區域性優勢，不僅能與亞洲大多市場相接，更能把全球的潮流市場連接起來，且街頭文化在世界各地都擁有忠實的追隨者們，在其快速的發展背景下，現已成為炙手可熱的交易市場，Novelship 近期更宣佈已成功與 East Ventures、GSR Ventures，以及 K3 Ventures 和 iGlobe Partners 等國際創投機構完成A輪融資。
Novelship 期望讓目前網路體驗進階至使用加密貨幣交易，引領使用者進入元宇宙，目前平台已有超過 20 萬美元的交易是透過虛擬貨幣達成的，未來會與元宇宙概念進一步融合；在完成融資後，Novelship 期待國際創投將他們在電商領域的成功經驗應用於平台，並加上自身引領時尚潮流的強項，為亞太及全球的使用者提供更完善的服務，共同實現三方的成功，繼續拓展日本、菲律賓、越南等國際市場，讓運動鞋文化在亞洲繼續快速發展，進而對街頭潮流市場產生影響力。
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