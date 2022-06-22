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潮流信徒福音！Novelship深耕台灣　以「絕對真品」出發

▲創立於2018年新加坡的球鞋交易平台Novelship 在2021年底進軍台灣，目前已是亞太區最大潮流商品交易平台。（圖／品牌提供）
▲創立於2018年新加坡的球鞋交易平台Novelship 在2021年底進軍台灣，目前已是亞太區最大潮流商品交易平台。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-06-22 17:17:42

創立於 2018 年新加坡的球鞋交易平台 Novelship 在 2021 年底進軍台灣，目前已是亞太區最大潮流商品交易平台，平台上交易的產品包含鞋子、衣服以及收藏品應有盡有，營運地區橫跨新加坡、馬來西亞、印尼、澳洲、紐西蘭等國家，根據 Novelship 統計，台灣地區近一年的銷售量成長九十倍，新加坡籍的 CEO Richard Xia（音：夏）很高興地表示，Novelship 要深耕台灣，讓更多消費者與賣家都認識這個平台，並幫助買賣雙方都能買得安心、賣得開心。

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現在消費者購物習慣已由實體店面轉往線上，且只要喜歡的網紅販售的產品，消費者通常不疑有他，但產品幾乎未經驗證真偽及控管品質，因此前陣子即發生「網紅販賣假鞋」案件，讓消費者失去信心，也讓網紅名譽受損，Novelship 表示，此平台成立宗旨以絕對真品為出發點，販售的產品皆需送到倉儲中心並經由專業鑑定團隊鑑定，確認產品為「真品」以及是完全沒使用過的「新品」，才能上架販售。

至於賣家要如何配合販售，其實只要加入 Novelship 官方的社群帳號（Facebook、instagram或 [email protected]），即有客服線上指引，相當簡便，且為了保障買家及賣家雙方權益，在此平台交易前需驗證支付方式以及電話號碼，避免不實買賣。

潮流球鞋與服飾在全球都具有巨大的市場潛力，Novelship 在亞太地區更擁有著區域性優勢，不僅能與亞洲大多市場相接，更能把全球的潮流市場連接起來，且街頭文化在世界各地都擁有忠實的追隨者們，在其快速的發展背景下，現已成為炙手可熱的交易市場，Novelship 近期更宣佈已成功與 East Ventures、GSR Ventures，以及 K3 Ventures 和 iGlobe Partners 等國際創投機構完成A輪融資。

Novelship 期望讓目前網路體驗進階至使用加密貨幣交易，引領使用者進入元宇宙，目前平台已有超過 20 萬美元的交易是透過虛擬貨幣達成的，未來會與元宇宙概念進一步融合；在完成融資後，Novelship 期待國際創投將他們在電商領域的成功經驗應用於平台，並加上自身引領時尚潮流的強項，為亞太及全球的使用者提供更完善的服務，共同實現三方的成功，繼續拓展日本、菲律賓、越南等國際市場，讓運動鞋文化在亞洲繼續快速發展，進而對街頭潮流市場產生影響力。

Novelship現在優惠活動眾多，消費輸入折扣碼即享平台折價優惠。欲知詳情，請搜尋「Novelship」官網。

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