再創神話？北韓稱度過危機　傳金正恩將宣告「抗疫勝利」

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但根據官方通報數據，最近一段時間，北韓每日新增發燒病例都在1萬多例以上，至今累計470萬發燒病例，但這樣的情況之下，官方通報的死亡病例僅有73人。有專家認為，目前北韓通報感染數字減少，可能是為了樹立金正恩的「偉大領導人」形象，外界對於統計數據的準確性抱持懷疑態度。
不過北韓領人金正恩在執政黨大會上表示，國家已經度過了意想不到的嚴重危機，韓國政府以及其他專家也預測，平壤當局可能很快就會對外宣稱，已經「抗疫勝利」、戰勝新冠病毒，並將其作為金正恩強大和英明領導的功績。
報導引述韓國國家戰略研究院高級分析師文聖默（Moon Seong Mook）的分析，他認為這種勝利宣告宛如一把雙面刃，對北韓政府來說能夠宣揚領導人金正恩的偉大形象，但同時平壤就無法維持防疫措施。
也有外界推測，金正恩也可能是藉由承認疫情促進內部團結，因為北韓過往防疫措施相當嚴格，讓民眾感到厭倦，並對生計造成負面影響。
韓國高麗大學的北韓問題學者南成旭（Nam Sung-wook）認為，平壤的疫情應該已經緩解，但農村地區可能還會持續一段時間。不過他同時指出，若是之後出現大量反彈，可能會讓平壤方面顏面盡失，因此北韓不會太早宣告勝利。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。