全民挺石斑！全家賣龍虎石斑6.3折 家樂福周末辦切割秀
台灣石斑魚近期遭遇出口困境，零售通路一起力挺農漁民，全家超商即日起在APP「全+1商城」、電商平台「全家行動購」開賣龍虎斑，民眾下單後就能直接到門市取貨。全聯董事長林敏雄也承諾，全台近1100家門市預計採購國產石斑500公噸。家樂福則預計每周舉辦各式推廣活動，本周末率先在38間門市舉辦龍膽石斑切割活動。
全家超商表示，全家APP「全+1商城」、電商平台「全家行動購」開賣天和鮮物「龍虎斑半月切」100g，來自澎湖西嶼二崁外海，以純淨海水箱網飼養，無污染、更無藥殘檢出， 6月24日起再開賣龍虎斑全魚分切組2300g，將重達3公斤的龍虎石斑，以魚排、尾排、魚頭、中骨與下巴等部位分切，可料理部分達2.3公斤，分切後更方便冰箱收納，民眾下單購買後，就能到全台超過4000間門市取貨。
龍虎斑又稱珍珠斑，結合龍膽石斑結實口感與老虎斑富含膠質的魚皮特性，適合清蒸、乾煎或紅燒。全家這次推出100g單入裝與3入組兩種規格，其中100g單入原價210元、特價179元；三入組原價620元，限時6.3折相挺價399元。
全聯今（22）日也舉辦「全民相挺，漁民放心」記者會，全聯董事長林敏雄現場承諾，全台近1100家門市預計採購國產石斑500公噸。林敏雄表示，自2019年起便與漁民合作契約生產龍虎斑，現為推廣石斑魚方便家庭食用，開發小規格包裝外並採用先進貼體包，同時搭配漁民傳授料理食譜等，預計一年全聯石斑魚採購噸數目標為500噸。
量販龍頭家樂福也用行動支持漁民，家樂福在本周末6月25日、26日兩天，在全台灣38間門市舉辦龍膽石斑切割活動，讓民眾有機會試吃現切的漁產，並免去處理整尾漁獲的繁瑣程序。家樂福表示將持續收購推廣台灣石斑，預計每周舉辦各式推廣活動。