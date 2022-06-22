《貓王艾維斯》登銀幕 30歲好萊塢男神「還魂」傳奇歌手
傳奇歌手「貓王」艾維斯普里斯萊的傳記電影《貓王艾維斯》搬上大銀幕，在法國、英國、澳洲舉行首映後獲正面評價，創下今年坎城影展映後12分鐘的鼓掌紀錄，獲讚是導演巴茲魯曼的震撼神作，其中飾演貓王艾維斯的是30歲好萊塢男神奧斯汀巴特勒，其演出令人著迷，被譽為是神之演技，成功詮釋這位非凡的傳奇人物。
奧斯汀巴特勒從青少女偶像發跡，演過迪士尼的《孟漢娜》、《少年魔法師》、《夏培的星光大道》，和《歌舞青春》凡妮莎哈金斯有一段9年戀情，2019年他拍攝昆汀塔倫提諾《從前，有個好萊塢》，和李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特飆戲，在影壇備受矚目。
奧斯卡影帝丹佐華盛頓看中他的潛力，打電話給導演巴茲魯曼，推薦奧斯汀巴特勒來演貓王，他表示：「從沒見過年輕演員有這樣的工作態度，無時無刻都致力於完美一個角色。」而在大量試鏡及音樂表演後，導演巴茲魯曼也很清楚知道奧斯汀巴特勒能完美詮釋這位跨世代搖滾巨星。
奧斯汀巴特勒整整花了3年的心血，研究貓王艾維斯的各種面向，他說：「我將自己化為一塊海綿，去讀每本我能找到的書，去看每個我能找到的圖像和影片，完全把自己化為一個偵探，然後再和多位聲音教練合作，學習歌唱和表演，因為嗓音是他的一大特色。」
湯姆漢克在《貓王艾維斯》中飾演貓王的經紀人湯姆帕克上校，他表示自己完全無法把目光從奧斯汀巴特勒身上移開，他說：「不管那幕戲是在演什麼，不管他是否在台上、表演或唱歌，他都火力全開，他對角色的投入程度讓人讚嘆不已。」《貓王艾維斯》6月23日全台上映。