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就是不進來報告！議員不分藍綠怒批黃珊珊「藐視議會」

▲針對台北市副市長黃珊珊22日仍未出席議會大會，議員不分藍綠黨團齊聲撻罰黃珊珊「藐視議會」。（圖／記者丁上程攝，2022.06.22）
▲針對台北市副市長黃珊珊22日仍未出席議會大會，議員不分藍綠黨團齊聲撻罰黃珊珊「藐視議會」。（圖／記者丁上程攝，2022.06.22）

記者丁上程／台北報導

2022-06-22 18:16:07

台北市議會財政建設委員會昨（21）日上午邀請副市長黃珊珊列席備詢，說明公務行程卻帶著民眾黨議員涉嫌行政不中立一事。不過黃珊珊卻以「不需列席」為由缺席專案報告，而財建委員會當天也做出決議，要求黃珊珊應於今（22）日議會大會中列席接受詢問，不過黃珊珊仍舊缺席，也讓議員不分藍綠黨派怒批「藐視議會」。

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國民黨議員王欣儀表示，針對黃珊珊涉嫌行政不中立一事，委員會要求府級調查，結果提供給議會的調查報告竟然是「產發局代決」，等於是自己調查自己？局處調查副市長？王欣儀強調，事後再調閱行程的時候，查遍黃珊珊的公開行程與視察行程，都找不到當天的行程，這麼多市府官員跟著假日去上班，沒有登載在行程上，如何考核？

國民黨議員汪志冰則指出，黃珊珊連續兩天都未列席，對於議會以及議員們已經是一種踐踏的做法，就連調查報告也是在哄騙議員。「視察過程中『偶遇』候選人，這幾個字是在考驗我們全體議員的智商嗎？是在踐踏我們嗎？」汪志冰怒批，字裡行間能感受，黃珊珊態度就是藐視「不然你們是要怎樣？」就是這種態度。

社民黨議員苗博雅強調，市府態度非常清楚，已經在「數饅頭」了，完全不把議會放在眼裡。黃珊珊副市長已經徹底不理議會，財建委員會本來受邀，但發一張公文拒絕出席，也沒有委請秘書長代為出席。當時在場所有局處首長及相關人員，沒人受到黃珊珊委託代表出席委員會，自己不出席又不指派代表，還把公務員當人肉盾牌，這就是黃珊珊副市長，當了20年議員去當副市長之後，換了位子換了腦袋最赤裸的呈現。

民進黨議員許淑華直言，她認為不管是網軍調查報告，還是違反行政中立的報告，都應該要退回。報告沒有內容，沒有實質回答議會要求，也沒有具體承諾。許淑華也加碼爆料，民政系統的局處，有些行程是副市長根本沒有來，但是這些候選人都知道的地方行程，這部分也要一併說清楚，「在議會這麼長時間，很少看到一個政黨可以用這種方式，讓行政中立崩盤。」

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