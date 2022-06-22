台版三上悠亞下海了！為工作被硬來 委屈：1天濕了2次
擁有「台版三上悠亞」、「國民女友」封號的女星林莎，因為甜美外型、火辣身材，成為綜藝節目的最愛，也常受邀主持外景節目，帶領觀眾到處吃喝玩樂，她昨（21）日曬出在蘭嶼拍攝海天一色的美照，沒想到開心沒多久，竟被工作人員惡作劇聯手把她丟到海裡，一人委屈蹲在水裡的模樣惹人疼愛。
林莎發文說，「原本很開心的在海邊玩水拍照，下一秒〜欸欸欸幹什麼？今天濕了第二次，算了，就讓我泡在水裡，享受蘭嶼的藍，真的好美啊〜」，男星林敬倫幸災樂禍說「完全是我會幹的事」，粉絲則心疼「也太慘了吧，被人推到海裡，不過應該很清涼吧」、「一群壞人，穿這麼美，居然用推的，用拋的嘛〜」、「被丟下海也很可愛」。
林莎這個夏天與水很有緣，她6月23日至26日將率領9位人氣17LIVER前進澎湖，為大家開箱今夏澎湖全新玩法，以直播留下美好回憶，直衝澎湖花火節第一排！《17瘋開箱》睽違兩年即將再度踏上澎湖，率隊擔綱主持的林莎上月剛隨節目《瘋狂總部》一日快閃玩澎湖，林莎說：「因為真的很漂亮，結果沒想到又能再去一次，超興奮！」驚喜願望竟然如此快速實現。
林莎難忘搭遊艇海上看煙火，這次能再次登上遊艇感受海上煙火還有一項福利讓林莎滿心期待，就是可以享用網美級的龍蝦海陸大餐，林莎笑說：「因為上次看完花火節肚子很餓，馬上衝去吃宵夜，如果在船上就能享用龍蝦海陸大餐的話，感覺很幸福。」
繼上次赴綠島LIVER們浮淺、玩水很開心，這次LIVER們將透過鏡頭帶大家走入海底世界挑戰澎湖很夯特別活動-海底漫步，澎湖是全台唯一能體驗海底漫步的地方，能在海底活動，感受猶如太空漫步般的無重力空間，自由在海中散步、餵魚。海底漫步也讓林莎很期待，她說：「常看到照片覺得很可愛，但都沒機會體驗，這次很期待能在澎湖海中來一趟海底漫步，餵食五顏六色熱帶魚、觀賞美麗的珊瑚。」《17瘋開箱》直播節目23日晚間8點開播。