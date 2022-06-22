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季節交替「異位性皮膚炎」又來了　這樣做改善不適

季節交替「異位性皮膚炎」又來了　這樣做改善不適
季節交替「異位性皮膚炎」又來了　這樣做改善不適

健康醫療網

2022-06-22 20:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】春夏季節交替，進入了綿綿細雨的梅雨季節，21歲的謝小姐，雙手的肘窩處因反覆抓癢造成大片紅疹，且因奇癢難耐，因為過度抓癢造成患部產生一些分泌物，讓謝小姐困擾不已，因此到皮膚科門診；經醫師問診後，給予抗生素及藥膏處治，與衛教每天使用潤膚劑保濕皮膚後，病情明顯改善。

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異位性皮膚炎　詳問個人病史

大里仁愛醫院皮膚科顏璽醫師表示，異位性皮膚炎的診斷並非只看病人當下身上的病灶就能快速回答，而是需要詳細詢問個人病史、家族病史並進行詳細的皮膚理學檢查才能做出正確的診斷。要診斷出異位性皮膚炎，必須符合至少3個主要條件與3個次要條件。

顏璽醫師說明，主要條件裡除了皮膚搔癢，還需有典型的皮疹型態與分佈。另外皮疹一般會有慢性或是復發性的特徵，且病人本身或是家人同時有其他的異位性體質病史，例如過敏性鼻炎或氣喘；其他常見的次要條件包含眼眶暗沉、皮膚乾燥、乳頭濕疹、唇炎等，都是可以用來協助診斷的症狀。

病理機轉多樣　治療控制發炎

顏璽醫師說，異位性皮膚炎的病理機轉牽涉到多樣的因素，包含基因、環境，還有免疫系統的失調。皮膚屏障（skin barrier）功能的受損在異位性皮膚炎扮演了重要的角色，皮膚屏障的水分流失與屏障脂質減少，加上異常發炎的免疫系統，會導致異位性皮膚炎的皮膚症狀與搔癢。因此，治療必須針對皮膚屏障受損做修復與發炎的控制。

挑選潤膚產品　把握這些重點

顏璽醫師強調，市面上有許多皮膚的潤膚劑產品可選擇，適合的潤膚劑必須要有足夠的保濕效果、不刺激皮膚、並且好使用，方便病人納入日常的護膚保養流程。

除此之外，了解不同潤膚劑產品的特色也很重要，其中需注意有3種分類：油膏 （ointment）、乳霜 （cream）、乳液 （lotion）。油膏是油的成份比較多、通常保濕效果強但用起來較黏膩，乳液以水的成份為主，擦起來好推不油膩但是保濕效果較短，乳霜則介於油膏與乳液兩者之間。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54193

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