季節交替「異位性皮膚炎」又來了　這樣做改善不適

我是廣告 請繼續往下閱讀
大里仁愛醫院皮膚科顏璽醫師表示，異位性皮膚炎的診斷並非只看病人當下身上的病灶就能快速回答，而是需要詳細詢問個人病史、家族病史並進行詳細的皮膚理學檢查才能做出正確的診斷。要診斷出異位性皮膚炎，必須符合至少3個主要條件與3個次要條件。
顏璽醫師說明，主要條件裡除了皮膚搔癢，還需有典型的皮疹型態與分佈。另外皮疹一般會有慢性或是復發性的特徵，且病人本身或是家人同時有其他的異位性體質病史，例如過敏性鼻炎或氣喘；其他常見的次要條件包含眼眶暗沉、皮膚乾燥、乳頭濕疹、唇炎等，都是可以用來協助診斷的症狀。
病理機轉多樣 治療控制發炎
顏璽醫師說，異位性皮膚炎的病理機轉牽涉到多樣的因素，包含基因、環境，還有免疫系統的失調。皮膚屏障（skin barrier）功能的受損在異位性皮膚炎扮演了重要的角色，皮膚屏障的水分流失與屏障脂質減少，加上異常發炎的免疫系統，會導致異位性皮膚炎的皮膚症狀與搔癢。因此，治療必須針對皮膚屏障受損做修復與發炎的控制。
挑選潤膚產品 把握這些重點
顏璽醫師強調，市面上有許多皮膚的潤膚劑產品可選擇，適合的潤膚劑必須要有足夠的保濕效果、不刺激皮膚、並且好使用，方便病人納入日常的護膚保養流程。
除此之外，了解不同潤膚劑產品的特色也很重要，其中需注意有3種分類：油膏 （ointment）、乳霜 （cream）、乳液 （lotion）。油膏是油的成份比較多、通常保濕效果強但用起來較黏膩，乳液以水的成份為主，擦起來好推不油膩但是保濕效果較短，乳霜則介於油膏與乳液兩者之間。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54193
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw