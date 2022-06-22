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台北國際食品展今起登場 嘉義優鮮館展銷「獨嘉美味」

▲嘉義縣精選優質農特產品打造「嘉義優鮮館」，今在台北食品展時尚登場。（圖／嘉義縣府提供）
▲嘉義縣精選優質農特產品打造「嘉義優鮮館」，今在台北食品展時尚登場。（圖／嘉義縣府提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-06-22 20:42:25

2022年台北國際食品系列展22日起一連四天，在台北市南港展覽館登場。嘉義優鮮館精選在地優質農特產品參展，今日開展當天，縣長翁章梁與型男大主廚張秋永聯手料理「獨嘉美味」，道道佳餚香氣四溢，吸引許多買家蒞館洽商，為四天的展銷活動美味開場。

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2022年台北國際食品系列展今天開展，規模盛大，嘉義縣政府精選出21家業者強勢登場。為展現嘉義縣優質的農特產品優鮮美味，今年的主題館以「獨嘉美味 食尚質感」設計風格，結合時尚與美味，打造亮眼獨特的「嘉義優鮮館」。

▲嘉義優鮮館首日即吸引很多買家洽商，讓參展業者信心大振，期待能接獲滿滿訂單。（圖／嘉義縣府提供）
▲嘉義優鮮館首日即吸引很多買家洽商，讓參展業者信心大振，期待能接獲滿滿訂單。（圖／嘉義縣府提供）

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣戮力推動品牌農業，「嘉義優鮮」是嘉義縣推動農產品商品化的共同品牌，透過共同品牌的認證，可以扶植小農的產品商品化，也能為商品化的品牌帶來更大的加值效益。

嘉義優鮮館展銷的產品有高山茶、高海拔咖啡、獨特醬料、休閒食品、生技食品、精榨油品、鵪鶉蛋及山葵系列產品、漁產加工品、蔬果麵條、火雞肉飯及水餃等，琳瑯滿目的各式產品，相當豐富。產地包含了山區、平原及沿海地區，買家不用上山下海長途跋涉，在食品展的嘉義優鮮館就能輕鬆找到嘉義縣好優質的農特產品。

外貿協會黃志芳董事長表示，嘉義好山好水所培育的好物產，除了為國人提供最優質的米糧、蔬菜、阿里山茶以外，阿里山的咖啡在國際拍賣場已經達到1磅500美金的價位，成為拍賣場上耀眼的黑金，阿里山咖啡已經在國際上發光發熱，在嘉義縣的努力下，嘉義優鮮的產品品質穩定，讓消費者都能安心購買，是國人值得信賴的好品牌。

嘉義優鮮館首日開幕活動，精心安排阿里山鄒族文化的舞蹈表演，為展館帶來熱情與活力。農業處表示，縣政府與承辦廠商精心設計具時尚風格的展館、安排部落表演、美味料理及舒適的洽商環境，就是期望能在為期四天的展銷活動，讓買家感受嘉義縣地方風情與產業特色，參展業者能展現熱情的活力，成功接到厚厚的訂單。

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