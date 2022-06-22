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奴才抓包牠弄壞拉門！調皮小貓竟大做鬼臉：偶就壞啊

▲日本一名飼主抓包小貓弄破紙門，沒想到牠竟然大做鬼臉！（圖／推特帳號fuzzy0205）
▲日本一名飼主抓包小貓弄破紙門，沒想到牠竟然大做鬼臉！（圖／推特帳號fuzzy0205）

編輯中心/綜合報導

2022-06-22 21:01:162022-06-22 21:35:57

看來是該考慮清蒸或是紅燒了！大家可別以為貓咪擁有毛絨絨的外表，看起來很可愛個性一定很乖巧，事實上牠們很有可能是小惡魔的化身。日本一名飼主日前就發生慘案，沒想到一把抓起「兇手」時，牠竟然還做了個大鬼臉，網友看到後全都笑歪了！

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▲推主日前在陽台撿到兩隻小貓咪，分別叫做「小太郎（こたろうという）」與「千代（ちよ）」。（圖／推特帳號fuzzy0205）
▲推主日前在陽台撿到兩隻小貓咪，分別叫做「小太郎（こたろうという）」與「千代（ちよ）」。（圖／推特帳號fuzzy0205）
▲兩隻貓咪現在都健康地成長。（圖／推特帳號fuzzy0205）
▲兩隻貓咪現在都健康地成長。（圖／推特帳號fuzzy0205）
這名推特用戶@fuzzy0205在上個月於自家陽台撿到一對虎斑小奶貓，擔心牠們無法生存，加上當時推主與未婚妻分手後感到非常沮喪，因此決定收編並好好照顧這對小貓咪，並每天在推特上記錄牠們的生活日常，兩隻小貓健康又快樂地成長，目前已經兩個半月大的牠們，自然少不了調皮搗蛋的一面。這天其中一隻叫做「小太郎（こたろうという）」的公貓，在家中表演「追趕跑跳碰」的戲碼，雖然推主早已習慣，但是牠卻一個不小心弄破紙門，而當推主森七七地將牠抓起來準備好好責備一番時，未料卻看見牠吐著舌頭裝鬼臉、一副毫不在乎的模樣，彷彿在說：「嘿啦，94偶啦，偶就壞啊！」頓時讓推主感到既無奈又好笑！

▲小太郎是個非常活潑調皮的小男生，據推主表示牠天天在家裡飛奔。（圖／推特帳號fuzzy0205）
▲小太郎是個非常活潑調皮的小男生，據推主表示牠天天在家裡飛奔。（圖／推特帳號fuzzy0205）
▲這天牠在狂奔時不小心弄破了紙門，推主在一陣忙亂之下抓到了牠，沒想到牠竟然大做鬼臉！（圖／推特帳號fuzzy0205）
▲這天牠在狂奔時不小心弄破了紙門，推主在一陣忙亂之下抓到了牠，沒想到牠竟然大做鬼臉！（圖／推特帳號fuzzy0205）
▲小太郎：嘿啦，是偶弄的啦，咬偶啊！（圖／推特帳號fuzzy0205）
▲小太郎：嘿啦，是偶弄的啦，咬偶啊！（圖／推特帳號fuzzy0205）
推主因此捨不得責罰小太郎，只好將牠的鬼臉照公佈在網路上，短短一個多星期就累積超過20多萬人次按讚分享，許多網友都忍不住笑噴表示：「這個鬼臉也太好笑了」、「雖然是貓，但感覺像狗」、「看起來一點都沒有悔意」、「在裝傻嗎？」、「又要變迷因圖了」、「一種因打破禁忌的快感而大腦麻痺的貓」、「我敢保證牠一定會再犯」、「貓界的志村健」。（編輯：陳珮瑜）


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