遠距教學使用3C產品　長時間恐影響注意力

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部立南投醫院柯孟蓁職能治療師指出，有研究發現兒童在觀看電視的時間越長，且使用3C產品的方式越差，其注意力不足、分心及過動現象越明顯。此外，當照顧者越依賴3C產品，也易影響到孩童使用3C產品的使用方式，很可能使孩童有負面的情緒行為產生，並且影響其口語表達溝通與社會人際互動的表現。
正確使用觀念 提供戶外活動
柯孟蓁職能治療師建議，可用些方法來讓孩童預防3C依賴成癮：
1.照顧者及兒童皆須有正確使用3C產品的觀念：照顧者須有正確的觀念，並了解3C產品對自己與孩童可能的影響及優缺點，較能避免3C產品的依賴與成癮。如2歲以上至未成年之孩童與青少年仔使用3C產品合理時間為每次30 分鐘近距離用眼後應抬頭休息10 分鐘等。
2.照顧者盡量陪童使用：若時間允許的話，照顧者盡可能陪著孩童已起使用3C產品，除了可以知道孩童在使用3C產品上課、遊戲的狀況，還可以在過程中適時教導孩童正確的使用3產品的方式。還有建立時間表，就如課表一樣安排可使用3C產品的時段，並嚴格執行時間表的排程。
3.提供孩童適當的休閒娛樂活動：由於疫情期間較不適合出遊，照顧者可使用實體的益智遊戲或靜態的活動，寓教於樂，如桌遊、美術勞作摺紙等，可以讓孩童在遊戲之餘也可以練習很多能力，如注意力持續度、手眼協調、動作計畫等。若空間允許的話，還可以讓孩童從事粗大動作的遊戲與活動，如到跳繩、攀爬等活動，除了可以練習動作的控制，還能增加肌耐力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54199
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