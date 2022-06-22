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遠距教學使用3C產品　長時間恐影響注意力

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遠距教學使用3C產品　長時間恐影響注意力

健康醫療網

2022-06-22 22:01:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】因為疫情的關係，有部分縣市已經宣布學校將停實體課，採遠距教學至暑假。孩童在家中線上上課，長時間使用電腦、平板等3C產品，若沒有適當使用，恐影響孩童在注意力的表現。

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3C產品使用多　注意力不集中

部立南投醫院柯孟蓁職能治療師指出，有研究發現兒童在觀看電視的時間越長，且使用3C產品的方式越差，其注意力不足、分心及過動現象越明顯。此外，當照顧者越依賴3C產品，也易影響到孩童使用3C產品的使用方式，很可能使孩童有負面的情緒行為產生，並且影響其口語表達溝通與社會人際互動的表現。

正確使用觀念　提供戶外活動

柯孟蓁職能治療師建議，可用些方法來讓孩童預防3C依賴成癮：

1.照顧者及兒童皆須有正確使用3C產品的觀念：照顧者須有正確的觀念，並了解3C產品對自己與孩童可能的影響及優缺點，較能避免3C產品的依賴與成癮。如2歲以上至未成年之孩童與青少年仔使用3C產品合理時間為每次30 分鐘近距離用眼後應抬頭休息10 分鐘等。

2.照顧者盡量陪童使用：若時間允許的話，照顧者盡可能陪著孩童已起使用3C產品，除了可以知道孩童在使用3C產品上課、遊戲的狀況，還可以在過程中適時教導孩童正確的使用3產品的方式。還有建立時間表，就如課表一樣安排可使用3C產品的時段，並嚴格執行時間表的排程。

3.提供孩童適當的休閒娛樂活動：由於疫情期間較不適合出遊，照顧者可使用實體的益智遊戲或靜態的活動，寓教於樂，如桌遊、美術勞作摺紙等，可以讓孩童在遊戲之餘也可以練習很多能力，如注意力持續度、手眼協調、動作計畫等。若空間允許的話，還可以讓孩童從事粗大動作的遊戲與活動，如到跳繩、攀爬等活動，除了可以練習動作的控制，還能增加肌耐力。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54199

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