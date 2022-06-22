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甲你攬牢牢！大橘緊抱小三花熟睡　奴笑：當哥哥就變乖了

▲日本一隻橘貓有了三花貓妹妹後，經常將牠摟在懷裡一起進入夢鄉。（圖／推特帳號senatetokoharu）
▲日本一隻橘貓有了三花貓妹妹後，經常將牠摟在懷裡一起進入夢鄉。（圖／推特帳號senatetokoharu）

編輯中心/綜合報導

2022-06-22 22:03:27

有了妹子之後，果然再調皮的男孩也會收斂一些！日本一名飼主家裡養了一隻2歲橘貓「Teto（テト）」，平時牠相當調皮，常常破壞家中各種物品，沒想到自從飼主帶回一隻小小三花貓之後，畫風竟然全都變了……

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▲「Teto（テト）」是一隻個性調皮的2歲公貓。（圖／推特帳號senatetokoharu）
▲「Teto（テト）」是一隻個性調皮的2歲公貓。（圖／推特帳號senatetokoharu）
▲日前推主剛收編一隻1個多月大的三花小貓「小春」。（圖／推特帳號senatetokoharu）
▲日前推主剛收編一隻1個多月大的三花小貓「小春」。（圖／推特帳號senatetokoharu）
推特用戶@senatetokoharu本身是多貓家庭的飼主，原本家中除了Teto以外，還有另外一隻同樣身為2歲的母貓「Sena（セナ）」。根據飼主表示Teto原本是中途貓，後來收編後雖然過著無憂無慮的生活，但仍然改不了牠調皮的個性，經常在家中搞破壞，讓飼主拿牠無可奈何。但是自從日前帶回一隻僅1個多月大的三花小貓「小春」之後，Teto顯得非常友善，才第三天兩隻貓就時常窩在一起，不僅如此，牠還會陪小春玩遊戲，雖然牠的體型比小春大上許多，但是睡覺時就會溫柔地伸手將牠摟抱在懷裡，讓小春在充滿安全感的環境下進入甜蜜的夢鄉，或許牠們以前都曾是中途貓，因此懂得與同伴一起珍惜幸福喵生，讓推主感到相當欣慰！

▲Teto一開始就對小春非常友善，即使身材比牠大很多，但是卻對小妹妹非常溫柔。（圖／推特帳號senatetokoharu）
▲Teto一開始就對小春非常友善，即使身材比牠大很多，但是卻對小妹妹非常溫柔。（圖／推特帳號senatetokoharu）
▲睡覺時常常會將小春摟在懷裡，給牠安全感。（圖／推特帳號senatetokoharu）
▲睡覺時常常會將小春摟在懷裡，給牠安全感。（圖／推特帳號senatetokoharu）
▲這畫面好甜蜜啊！！（圖／推特帳號senatetokoharu）
▲這畫面好甜蜜啊！！（圖／推特帳號senatetokoharu）
▲不只Teto，另一隻母貓「Sena（セナ）」現在也很照顧小春呢！（圖／推特帳號senatetokoharu）
▲不只Teto，另一隻母貓「Sena（セナ）」現在也很照顧小春呢！（圖／推特帳號senatetokoharu）
網友看了Teto與小春相擁而眠的照片都忍不住直呼：「好幸福的畫面」、「光是看著就覺得很療癒」、「貓咪抱在一起的樣子太可愛了」、「這個畫面太珍貴」、「果然有妹仔的日子就是開心」、「希望牠們能一直幸福快樂地成長下去」，現在一起來看一段Teto與小春玩耍的影片吧！（編輯：陳珮瑜）



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