上海研究結果引發防疫過度質疑後　報告疑遭下架

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研究納入了今年3月22日至5月3日期間的3萬3816名早期非重症Omicron變異株感染者，最後有22人進展為重症，總體重症率為0.065%；高危組重症率為0.238%，非高危組重症率為0%。
這項研究納入的所有感染者均為無基礎疾病、或雖有基礎疾病但處於穩定期的COVID-19患者。
研究者在入院初始將患者分為有重型/危重型高危因素組（9260名）以及非高危因素組（2萬4556名）。高危組定義為：年齡大於60歲、有心腦血管疾病（含高血壓）、肺部慢性疾病、糖尿病、慢性肝病、腎臟疾病、腫瘤等基礎疾病者；免疫功能缺陷。
研究報告也強調，該研究中的低重症進展率與研究納入的人群有關，該研究的重症率僅能代表相對健康或一般情況較好的Omicron感染者。若具有高危因素，部分非重症患者仍會進展為重症，重症化主要集中在高齡、未接種疫苗以及罹患基礎疾病種類較多的患者中。
中國媒體發出這篇研究的報導後，「總體重症率為0.065%，非高危組重症率為0%」的結果被凸顯，不少網友轉發相關內容質疑當局防疫過度。
有經歷過上海封城的民眾在社群媒體上加註評語「那又怎麼樣？」言下之意是，即使有這樣的研究，也不一定能改變當前嚴格的「動態清零」防疫政策。
今天在「中國疾病預防控制中心週報」的網頁上已看不到這篇研究。（編輯：楊昇儒）1110622