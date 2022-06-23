阿富汗東部強震至少1000人喪命　聯合國出手援助

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災情嚴重的巴克迪卡省（Paktika）資訊和文化部門負責人胡紮法（Mohammad Amin Huzaifa）表示：「民眾正一個接一個地挖著墳墓。」他還說，光是巴克迪卡省就有至少1000人喪命。
他告訴記者：「當地還在下雨，所有房屋都震毀。民眾仍被困在瓦礫堆之下。」
隨著難以到達的偏遠山區傳來傷亡消息，死亡人數一整天來不斷增加，阿富汗最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）已經警告說，強震造成的死亡人數可能會進一步攀升。
稍早，巴克迪卡省一位部落首領指出，倖存者和救難人員正忙著幫助那些受影響的災民。
曼佐（Yaqub Manzor）透過電話告訴法新社：「當地市場已經關閉，所有人都已趕往受災地區。」
貼在社群媒體上的照片和影片顯示，這些偏遠鄉村地區有許多嚴重受損的泥屋。
部分畫面顯示，當地民眾將災民送上軍用直升機。
聯合國人道事務協調廳（OCHA）已經在第一份回應公告中表示，人道合作夥伴正準備與阿富汗塔利班（Taliban）當局協調，以協助巴克迪卡省和柯斯特省（Khost）的受災戶。
聯合國人道事務協調廳指出，確定的直接需求包括緊急創傷照護、緊急避難和非糧食物品、糧食援助，還有水、公共衛生和個人衛生等支援。（譯者：陳彥鈞/核稿：楊昭彥）1110622