密碼鎖沒電！他「求貓幫開門」 網見奇蹟全愣：太神了
養貓千日，沒想到真的用在這一時！大家出門通常都會攜帶重要的隨身物品如鑰匙、錢包以及手機等，難免有時會不小心遺漏，只能請家人或是同住者幫忙解困，不過沒想到這次的小幫手竟然是一隻貓咪！中國就有一名男子這天回家時發現密碼鎖沒電，突然想起家中還有一隻貓主子，隨即透過寵物監視器向牠求助，沒想到真的發生奇蹟！
影音帳號＠不撸猫的飼主這天回到家時，發現大門的密碼鎖沒電了，但家裡剛好沒人，只好打電話請人來開鎖。正在等待的途中，他突然聽見屋裡傳來流水的聲音，因此他打開手機裡的監視器畫面，發現家中的藍貓「不撸」趁沒人在家時，竟然又在偷玩飲水機的水。南子突然靈機一動，心想乾脆讓不撸幫自己開門看看好了，因此就開啟監視器的雙向語音通話。
當飼主一喊愛貓的名字，不撸立刻認出是鏟屎官的聲音，回應一聲「喵～」之後立刻衝向監視器，努力尋找他究竟在哪裡。牠將毛毛手伸向聲音的來源，卻沒發現其實奴才正被關在身後的門外，因此男子努力敲門，好不容易將不撸引到門邊、讓牠嘗試去勾門把，沒想到在鍥而不捨的努力之下，不撸竟然成功地將大門打開了！
網友們看了不撸帥氣救援的影片後都紛紛驚嘆：「好聰明的貓咪啊」、「真的是神貓啊，聰明的不得了啊」、「厲害了」、「果然是別人家的」、「新一代開門師傅」、「我們家的貓到底可以貢獻什麼」、「為什麼我的貓只會反鎖我」、「下次回家大門就是敞開的了！最好順便來接我下班」、「根本天才」、「哇噻！這貓成精了」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）