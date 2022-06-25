低調坐擁388億美金　印尼首富黃氏兄弟經商策略曝

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工廠剛開始只有10位工人，有著福建人敢拚、刻苦耐勞精神的黃維源與工人一起吃住，努力打拼。黃維源想起在1880年前後起源於當地的丁香煙（一種由古都斯當地一位名為加姆哈利（Haji Jamahri）的研發者所製作，將當地產的煙葉和丁香混合在一起吸食以緩解胸痛，後來被原住民利用，製成捲煙後廣受歡迎），覺得專心推廣丁香煙是個好主意，因此專心開發並行銷丁香煙，到1950年代其香煙銷量已在印尼排名第二。沒想到，1963年，一場大火，讓針記煙廠化為灰燼，看著辛苦創立的事業付之一炬，黃維源大受打擊，最終撒手人寰。父親離世時，長子黃惠祥24歲、弟弟黃惠忠22歲，從小在煙廠打雜的兩個孩子，決心重振父親辛苦創建的家業。兩兄弟花了10年將針記香煙發展為印尼香煙前二大品牌。1972年，針記香煙開始外銷至美國、日本，荷蘭等國家。現今針記擁有2萬多名員工，每年生產的香煙占印尼總量的20%。
雖然菸廠事業順利，但是先前失火的教訓一直縈繞於心，兩兄弟了解到單一的發展對企業極為不利，於是他們開始構思將企業朝多角化經營。1970年代中後期，兄弟倆把企業經營範圍擴大到紡織、家電、造紙、房地產、棕櫚油等。如今針記集團（Perseroan Terbatas Djarum；簡稱PT Djarum）已發展成為涵蓋地產、銀行、煙草、通訊、電子、棕櫚種植等多領域的龐大商業帝國。
在多元化發展的過程中，倆兄弟最成功的收購案例，就是印尼第三大的中亞銀行（Bank Central Asia；簡稱BCA）。2002年，他們買下印尼中亞銀行10%的股份，並通過不斷增持成為該銀行最大的股東，兩兄弟從銀行所獲得的利潤，是助他倆登上印度首富之位的最大原因。
如今兩人和身後的家族擁有富可敵國的財富，更是印尼最富有的華人，卻十分低調，而且感情和睦，沒有上演兄弟鬩牆或爭家產的戲碼，雖然年邁已高，不過仍未完全退休，依然會關注商場動向。有趣的是，閒暇之餘黃惠祥非常喜歡打橋牌，他從6歲開始學習打橋牌，曾經多次參加過世界錦標賽並得名，甚至代表馬來西亞參加亞運會的國際橋牌項目。「打橋牌可防止健忘，因為你需要不停地計算和集中精力。我也愛打太極，早晚練一次，可幫助調節身心及集中精神。」黃惠祥在參賽時對記者說道。而他每次參加比賽所獲得的高額獎金，往往都會全數捐贈給慈善機構，更是一樁美談。
兩人的傳奇故事至今仍讓人津津樂道，尤其是靠雙手打拼的創業家，更讓人十分敬佩。而他們的家族後代也相當爭氣，並沒有散盡家財，傳承先人的精神理念，持續擴張商業帝國。