新時代跨界美型獅 ─ Peugeot全新408亮相

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全新408無論是車格或整體設計可說是徹徹底底的大躍進，完全聯想不到它原來的樣子，整體造型有些像是508 SW的斜背版本，同時底盤高度又比傳統旅行車高，再配上環繞車身下緣的黑色防刮材質，定位更像是Porsche Taycan Cross Turismo，有稜有角的外型加上Peugeot的仿生元素，已籍20吋胎圈組，乍看下又與Lamborghini Urus有些神似，相當具有氣勢。
車身尺碼為4,687x1,848x1,478mm，軸距為2,787mm，除了車高都略小於508 SW，不過原廠聲稱其有著寬敞地空間表現，後座擁有達188mm的腿部空間，行李廂基本容積達536公升，後座椅背翻倒後則可擴充到1,611公升。車內中導入最新一代的i-Cockpit®數位座艙，所有介面偏向駕駛側，提供良好地操作便利性。安全性上，配有附Stop&Go之主動式巡航系統，偵測距離達75m之盲點輔助系統、360°環景影像&夜視功能與後方交通警示系統等科技。
動力系統部分，提供兩款插電式油電混合動力與一款基本地汽油動力，插電式混合動力系統以一具1.6升引擎為基礎搭配電動馬達，具有225hp與180hp兩種輸出規格，汽油動力則為一具1.2升渦輪引擎，可輸出130hp最大馬力，三款動力車型皆搭配EAT8八速自排變速系統。Peugeot預計在幾個月後再推出全電動版本。
全新408預計在2023年初陸續於各市場上市，主要產地於法國的米盧斯，爾後還會在中國成都投產，用以供應中國市場。