NOW早報／大S扛下花痴罵名！具俊曄揭20年前「分手真相」

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具俊曄接受劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目專訪，今（22）日播出內容，他透露當年和大S祕密交往，曝光後因當紅偶像身分，遭到經紀公司攔阻，「當時公開戀愛的話，我的隊友（姜元來）怎麼辦，還有爸媽也會很擔心，因為我是長子，所以只好選擇分手」，決定分開後，他與大S一起抱頭痛哭，再護花送她去機場，難以承受的傷心，讓他像個傻瓜一樣。
而他否認曾經交往，讓大S飽受抨擊，被外界認為單方面倒追具俊曄，還被酸民說成「花癡」，妹妹小S不滿在直播現場反擊經紀公司，大S承受所有責罵，在一旁默默哭泣，梨花帶淚的畫面，讓他一直很感動，直說大S是很好的人。
被迫分手的痛苦，在20年後終獲圓滿結局，被問到重返20年離別的那一刻，是否會做出不同選擇，具俊曄改口說，如果再來一次，絕不會和大S分手，願意告訴大S「就算失去很多東西，我只想和妳在一起」。
今日天氣／一樣超熱！中午恐破36度 注意補水及防曬
中央氣象局今（23）日表示，今天各地為晴到多雲天氣，在東南部地區及恆春半島會有一些零星短暫陣雨的機會，而午後在各地山區及近山區的平地有局部短暫雷陣雨，對流發展仍較強，且降雨又急又快，中午過後在山區的朋友請多加注意；氣溫方面，各地夜晚清晨低溫為25至27度，而白天高溫預估可以來到33至36度，感受炎熱，且在大台北、南投、花東及彰化以南至屏東有局部36度以上高溫發生的機會。
重複感染統計曝光！無敵星星失效「1508人確診2次」
民眾染疫後會產生3個月的抵抗力，確診不重複匡列，號稱獲得「無敵星星」，不過近日確診康復後，再快篩陽性的民眾越來越多；指揮中心（22）日公布最新統計，本土病例於法傳系統具有兩次確診紀錄者計1,508例。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨天表示，3個月內仍出現快篩兩條線，大多是「陰陰陽陽」的階段，是屬於短時間內重複感染的機率低，從寬認定3個月內符合2條件屬「重複感染」，但需要做好相關配套與更改申報碼等流程，才會正式對外公布。
羅一鈞表示，目前專家會議共識是用症狀與臨床操作檢驗條件合併定義重複感染病症，需要再確診1~3個月後出現症狀惡化情況，無症狀或與原先症狀相比無惡化等情形則不適用。
具俊曄上韓節目公開大S婚紗照 「貼心細節」惹哭台網友
大S（徐熙媛）前陣子閃嫁舊愛韓星具俊曄轟動演藝圈，雖然具俊曄短暫離台一下子就飛往紐約演出，結束後返韓見親友，不過他也誠意十足地，在節目上曝光與大S的婚紗照，製作單位還特地用歌曲《那些年》當背景音樂，讓網友們直呼：「實在太搭了！」
具俊曄日前作客好友劉在錫、曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，（22）日節目最新預告釋出，可以看到繼大S與老公年輕時的合照後，下一秒婚紗照直接曝光，從原本休閒的穿搭，到現在大S頭披白紗、具俊曄西裝筆挺，2人幸福的笑顏依舊沒變，只是從青春甜蜜的小倆口，晉升成幸福溫馨，又具歸屬感的夫妻。
具俊曄與大S相隔多年再度相戀後，便直接步入禮堂，偶像劇般的浪漫情節讓廣大網友看得如痴如醉，雖然充滿粉紅泡泡的婚紗照是在南韓節目上曝光，不過背景音樂卻是配上台灣導演九把刀，執導的電影《那些年》主題曲，讓台灣網友聽了相當有感：「節目組好貼心，這個背景音樂聽哭了」、「感謝製作單位的用心，尤其歌曲那些年超感動」、「製作組很會選音樂，一定要幸福喔」。
冷氣一堆人吹錯？全場認「6字真秘訣」：每天15元吹24hr
炎炎夏日即將到來，近幾日每天上午溫度都飆破35度，讓不少人耐不住熱都打開冷氣涼爽一下，但伴隨而來的是一張又一張可怕的電費，因此如何吹得涼又吹得省，一直都是大家關注的議題。近日，就有網友討論「非變頻的冷氣電費會很貴嗎？」貼文掀起廣大迴響，不少人直言「還在問非變頻冷氣的話，就是還沒領悟到省錢吹法的精髓！」
一名網友在PTT貼文指出「我這邊有一台大約是10年以上5坪左右的窗型冷氣，我接了一顆獨立電表想看看到底一小時耗多少電，結果開了6個小時總共6度，夏天的電價就以3塊來說吹了6個小時大概就是18元，比我想像中要省很多，但我不知道這種獨立電表準不準，那麼變頻冷氣是不是兩個小時才走1度啊？非變頻冷氣你各位的帳單有很貴嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「同樣8小時，變頻大概省60%」、「溫度穩定後，變頻走低頻，一小時大概0.2度左右」、「變頻嘛，我家一級，24小時兩個月六七百而已」、「認真說....非變頻就真的免問了，真正的精髓就是變頻+一級節能，吹過回不去」、「變頻約是非變的1/2~1/3耗電量」、「定頻差不多都是1小時1度沒錯，每天吹10小時一個月就300度了」。
而事實上，台電也不斷鼓勵大家安裝變頻冷氣，因為變頻冷氣可控制壓縮機的運轉頻率，例如剛啟動溫差大時，以較高功率運轉，快速達到設定的冷度；當室內溫度降下來達到設定溫度時，則改以較低的頻率運轉維持室溫，以低頻運作及少了啟動、關閉壓縮機次數的方式來達到省電！且最好也是要挑選一級節能的冷氣最佳。
而根據《NOWnews》記者在去年暑假7月，嘗試於5坪房間內開啟「一級節能+變頻」冷氣24小時之後，結果得到總數7月總計207度，其中包含電燈、冰箱等使用，電費約莫只要5百元，換算下來一天花費大約15元左右，而如果不是開24小時能省下的還更多；簡言之，若家中還有老舊型冷氣，與其討論怎麼開冷氣最省，不如直接吸取「一級變頻冷氣」的真秘訣，讓你在每個夏天不再害怕電費。
獨居孤島31年！平時「2女」為伴 破產富豪：想再找室友
澳洲一名男子格拉辛（David Glasheen）過去曾經靠著炒股實現財富自由，但1987年黑色星期一發生的股災，讓他一夕之間散盡家財、妻離子散，最後萬念俱灰的格拉辛獨自一人移居孤島，轉眼間就過了31年，高齡78歲的他，身體已大不如前，未來恐怕無法再繼續獨居下去。
據外媒報導，格拉辛過去曾是人人稱羨的富翁，累積了數億元身家，然而隨著全球股市暴跌，格拉辛的財富短時間內全部蒸發，最終搞得妻子離開他；1991年格拉辛決定遠離塵囂，獨自搬到澳洲東北部昆士蘭附近的一處無人島居住。
格拉辛帶著1隻愛犬(Zeddie)和2個美女假模特兒搬到島上，靠著當地豐富的水產資源生活，當然每年也會搭小船回到海港城市凱恩斯（Cairns）採買補給品；他也表示，對於獨居生活相當滿意，有時甚至會希望自己是出生在小島，而不是在大城市，但現在身體不如年輕時，先前還暈倒摔斷髖骨，因此希望徵求有適當技能的人到島上當「室友」。（編輯：張嘉哲）