好想當天選之人！ 如何提升身體保護力？醫師建議這樣保健
【健康醫療網／記者林怡亭報導】新冠疫情進入第3年，根據衛福部疾管署統計，全台確診數已超過300萬例，而很多人都以為染疫後就擁有「無敵星星」護體，但還是不能太大意。有許多民眾確診後出現「長新冠後遺症」，常見症狀包含胸悶、呼吸困難喘不過氣、容易疲倦，體力變差，甚至才爬幾階樓梯就明顯比確診前還喘、說話聲音沙啞喉嚨使不上力、注意力不集中、睡眠障礙，嚴重者甚至會對身體造成長期損傷。國外研究也發現，新冠病毒不只對呼吸道很傷，在腸胃道可以存活長達7個月，想要當疫情下的天選之人，除了調節生理機能，做好自我管理，日常保養以及提升身體保護力是最重要的事！
因此在後疫情時代，防疫的新浪潮，對抗病毒策略重要關鍵在「除疫」以及「病毒共存」。商業週刊推薦百大良醫－郭威廷醫師認為，大量冠狀病毒在急性感染後繼續潛伏在人體各種組織，除了接受醫療照護外，也能透過保健品加強輔助進而提升保護力。
▲商業週刊推薦百大良醫－郭威廷醫師呼籲民眾確診轉陰性後仍需注意自身的保健
除了透過保健食品調節免疫力之外，更有業者推出一種新的西班牙進口的液態軟膠囊，包含醫學級小分子活性碳，為一種多孔性物質，是優良的吸附劑，每顆活性碳的吸附面積相當於12個網球場，藉由物理性吸附力與化學吸附力，吸收體內的不良物質，增強抵抗力。郭威廷醫師提醒，要縮短長新冠對身體的影響週期，除了平日就該注重健康，提升免疫力，利用運動、保健食品也能提升保護力，讓病毒遠離你！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54210
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