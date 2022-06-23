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千禧新鮮人入職場　人力銀行調查：履歷僅4成合格

▲人力銀行今（23）日公布「企業評價新鮮人求職調查」顯示，今（2022）年的履歷平均合格率僅約4成。（示意圖／取自photo AC）
▲人力銀行今（23）日公布「企業評價新鮮人求職調查」顯示，今（2022）年的履歷平均合格率僅約4成。（示意圖／取自photo AC）

記者黃仁杰／台北報導

2022-06-23 09:45:25

虎年「畢業季」較往年略早開跑，從自傳內容、投遞職缺到面試過程，「千禧世代」畢業生容易出現的NG狀況是什麼？對此，人力銀行今（23）日公布「企業評價新鮮人求職調查」顯示，今（2022）年的履歷平均合格率僅約4成，其中在履歷照片、自傳、面試上，企業也各有自的偏好。
 
截至6月中旬，合計有95.3%的企業透露，今年曾收到新鮮人的履歷，85.3%曾經面試過，對於收到履歷表「最不滿意」的地方，在可複選狀況下，分別為「個人基本資料不完整」(64.1%)、「未附照片」(52.2%)、「應徵不同缺，都是同一封履歷，連應徵項目也沒改」(48.2%)，以及「未附自傳」(42.9%)、「履歷內容誇大不實」(27.2%)。

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其他企業感到不滿意的部分，又分別有「未附工作或社團經歷」(25.9%)、「個人聯絡方式有誤」(20.3%)、「履歷內容出現錯字」(18.1%)，以及「未附技能或語言證照」(16.9%)、「未附外語履歷表」(8.8%)。而且如果「曾收到」社會新鮮人的履歷表，這些企業更預估，平均合格率約為39.8%，也代表今年履歷的不合格比例大約為6成。
 
針對「NG履歷照」，在可複選狀況下，前五名分別是「經過特效處理、過度修圖」(43.1%)、「用手機自拍，臉部不清楚」(41.8%)、「非大頭照，改放全身生活照」(41%)，以及「拍照時，裝可愛的表情」(33%)、「背景複雜，干擾主體本人」(29.3%)。

Yes123求職網發言人楊宗斌認為，企業除了「首重」履歷完整度，在尚未正式聯繫接觸前，更希望能先看到求職者的照片和自傳。因此建議求職者在履歷表上，最好能上傳或貼上自己的個人照，減少被人資或用人主管在「快篩」時，立刻遭到剔除的風險，而且履歷照以「臉部清晰」、「表情不搞怪」為最大原則，使用穿著正式服裝拍攝的大頭照為宜。

在面試方面，畢竟新鮮人若發生某些狀況，恐會被企業列入永不考慮黑名單。在可複選狀況下，位居「拒絕往來戶」前五名，依序為「面試無故不到，也不打電話致意」(73.2%)、「錄取卻不報到，並且找不到人」(60.2%)、「主動投遞履歷後，打電話不接」(50.1%)，以及「發通知信都不回覆」(42.2%)、「不管條件，亂投履歷」(38.5%)。

楊宗斌建議新鮮人，從照片、履歷表資料到自傳，缺一不可！至於內容部分，要強調個人特色，像是打工、實習、社團、競賽經驗，以及技能證照、語言能力，並以小故事、舉實例方式，說明自己的工作態度值得信賴，面試時一定要檢查服裝儀容是否整潔、恰當，自我介紹和問答時，要保持笑容、說話清晰，而且控制音量大小與速度適中，特別是今年因為疫情關係，求職者事先更要對著「鏡子」，模擬練習遠距面試時，所呈現出來的臉部神情與視線位置。

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