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聯準會將續升息抑制通膨　新台幣早盤貶至29.81元後回升

▲新台幣兌美元今（23）日早盤開升後，一度又回貶破29.8元，之後又轉升。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元今（23）日早盤開升後，一度又回貶破29.8元，之後又轉升。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-06-23 10:04:16

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在國會作證時坦言升息確有引發經濟衰退的風險，但仍將致力抑制通膨，亞幣盤整偏弱，新台幣兌美元今（23）日早盤開升後，一度回貶下探29.81元，但隨後出口商逢高出脫美元，新台幣再翻揚，只是升幅有限，目前最高來到29.77元。

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美國聯準會加速升息，希望能抑制通膨，美國聯準會主席鮑爾在國會作證時承認，升息確有引發經濟衰退的風險，但他仍強調聯準會有強烈決心要抑制已創下40年來高點的通貨膨脹率。

在美國聯準會主席談話後，美股4大指數收跌，台股今日早盤以15305.51點、下跌42.24點開出，雖然一度止跌回升，但不敵賣壓，目前下跌60餘點。

國際匯市部分，亞洲主要貨幣兌美元盤整偏弱，其中韓元今日早盤來到1298.4兌1美元；日圓兌美元目前則回到135.86價位；新台幣兌美元開升後，一度回貶破29.8元，之後又止貶回升。

新台幣兌美元今日早盤以29.770元、升值2分開出，在韓元等亞幣盤整偏弱，加上台股開跌，新台幣亦一度回貶下探29.81元、貶值2分，但因進入月底出口商有拋匯需求，新台幣隨後又止貶回升，只是升幅仍有限，目前在29.785元震盪。

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