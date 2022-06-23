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嶺東科大接軌國際 千萬獎學金培育學生走向世界

▲嶺東科大觀光與休閒管理系學生李朋(左二)，獲得學海飛颺計畫30萬元獎學金補助，前往日本北海道札幌國際大學攻讀雙聯學位。（圖／嶺東科大提供）
▲嶺東科大觀光與休閒管理系學生李朋(左二)，獲得學海飛颺計畫30萬元獎學金補助，前往日本北海道札幌國際大學攻讀雙聯學位。（圖／嶺東科大提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-06-23 10:10:39

為鼓勵學生出國研修與國際接軌提升就業競爭力，嶺東科技大學積極申請各項國際化獎勵與補助計畫，近五年獲得教育部學海系列計畫及高等教育深耕計畫補助學生出國經費，高達新台幣3萬元，提供優秀學子至國外交流參訪、參與國際競賽、企業實習或研修交換機會，中部科技大學中成果最為亮眼

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這兩年來，雖然受到疫情影響到學生出國計畫但近期考量各國邊境陸續開放，安全健康無虞，嶺東科大已於六月開始至暑假期間，將先後選送近30位學生出國圓夢，拓展國際視野。

嶺東科大推動國際交流不遺餘力，選送學生至美國、加拿大、英國、德國、義大利、西班牙、瑞士、日本、韓國及紐西蘭等國家高等教育學府留學，以及提供學生至歐美、澳洲、日韓、新加坡及東協等國家企業進行海外實習，深獲家長及學生肯定。

▲嶺東科大國際處開設雅思英文考照免費輔導課程。（圖／嶺東科大提供）
▲嶺東科大國際處開設雅思英文考照免費輔導課程，學生參與踴躍。（圖／嶺東科大提供）

另在學校教學上，則持續採用多元語種教學模式，斥資3千萬元增建多功能語言學習中心聚焦與國外姊妹校辦理學生共同學習與實際銜接課程。自110年起開設每學期逾70小時的雅思英文考照免費輔導課程，讓有計畫出國研修學生學習雅思考試解題技巧。

嶺東科技表示，近期因日本邊境開放終於讓期待已久的觀光與休閒管理大學部學生李朋，研究生謝佩珊分別獲得海飛颺計畫30獎學金，與高教深耕計畫菁英獎學金40萬元補助，如願前往日本北海道札幌國際大學攻讀雙聯學位課程，預計一年後學成歸國，將可取得臺灣與日本大學的雙學位。

▲嶺東科大觀光系研修雙聯學位學生，已至日本札幌國際大學就學，並參與戶外教學認識當地文化。（圖／嶺東科大提供）
▲嶺東科大觀光系研修雙聯學位學生，已至日本札幌國際大學就學，並參與戶外教學認識當地文化。（圖／嶺東科大提供）

國際事務處處長盛子駿表示嶺東科大111年度獲得教育部補助推動學海系列計畫經費高達7元以上再加上由高教深耕計畫所設國際菁英獎學金，合計將元用於培植學生成為具備國際化與全人素養專業職人，補助經費為中部科大第一。

嶺東科大主管國際事務的副校長嚴貞表示，跨文化環境適應力及語言能力是職場加分的關鍵學校以強化培育學生國際移動力多元學習目標，致力與國外姊妹校及合作廠商提供豐富資源讓學生在學期間進行國際交流拓展國際視野未來學校將持續培育國際菁英讓學生實習及畢業後都能接軌國際銜接全球就業市場

 

 

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