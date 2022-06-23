絲襪妹「騎重機」辣到爆紅！神級腿看光 真實身分尷尬了
網路上非常容易挖掘到正妹素人，也經常因為一些奇特裝扮以及舉動，吸引到大批網友眼球，像是過往有人穿著丁字褲逛超商、有人停紅燈時扭腰擺臀，本人都被神出。近日，就有網友瘋傳一組性感絲襪妹騎乘重機的照片，完美的腿部曲線又騎重機，又辣又帥的模樣，讓不少網友大讚「實在懂拍」，沒想到其真實身分曝光之後，讓不少網友瞬間噴飯。而《NOWnews》也獨家訪問到拍下該組照片的攝影師，揭開此人真面目。
一名網友在臉書「爆廢公社」貼文指出「這故事告訴我們，有些事情千萬不能只看表面」」只見貼出的照片中，一名火辣腿細的女子腳踩高跟鞋，一身勁裝的騎在重機上，被攝影師給完整捕捉，又辣又帥氣的風格，讓人目不轉睛，不少人都好奇這位的女子真面目。
隨後的幾張照片，該名女子都擺出完美的Pose給攝影師拍攝，一連串好幾張高跟鞋辣秀長腿的照片，甚至還有趴在地上勾起腳的照片，裙底風光都快被看光，沒想到正當大家看得入迷時，該名女子真實身分突然曝光，竟是一位男子，不少網友紛紛崩潰「我褲子脫一半你給我看這個？」、「這個騎過去會不會一秒雷殘啊」、「你給我安全帽戴回去！讓我保持幻想！」、「X！怎麼是男的＝＝」、「太崩潰了....真的要看到最後才看得出來＝＝」。
而《NOWnews》記者也循線找到拍攝該組照片的攝影師「地方爸爸」，他向記者透露自己為台三線的攝影師，日常的興趣就是拍攝追焦照，這位穿著絲襪的男子也是自己的友人，其實是因為當天心血來潮，看不過去假日都有很多亂騎車的小孩（俗稱猴子），才會打扮成這樣站在路邊。
地方爸爸表示「假日真有很多那種沒駕照、沒裝備又愛亂騎車的猴子」讓許多跑山的同好都看不下去，因此才會有這個計畫，藉此打扮並且手拿香蕉站在路邊，嘲諷並提醒那些亂騎車的小孩們。只見地方爸爸提供的照片中，原先帥氣又辣的女子突然變成一名男性，整個豁出去大掀裙底，手還拿香蕉一邊吃，讓不少人看完之後笑稱「這真的會害那些猴子雷殘！」、「猴子看完以後都不敢去那騎車了啦！」（編輯：張嘉哲）