黃偉哲視察國定古蹟三山國王廟修復工程 盼榮光再現

台南市長黃偉哲今 (23) 日早上前往正在修復中的國定古蹟「台南三山國王廟」現場視察修復情形，並聽取設計監造建築師摘要報告。「台南三山國王廟」曾於 1996 年修復，迄今已逾 25 年，其木棟架、壁體、屋面、剪粘等都有相當程度的劣化損壞，加上縣市合併後，廟務組織及國有房地爭議擱置管理維護，加速古蹟頹圮，經管理機關財政部國有財產署南區分署籌措修復經費後， 2019 年委由台南市文資處代辦修復工程。

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黃偉哲表示，台南古蹟俯拾皆是，三山國王廟是客家信仰重鎮，希望修復工程讓三山國王廟早日回復昔日風采，讓後代子孫及民眾更加了解宗教及文化背後的意義，信仰精神與歷史意義得以傳承。也期盼台南市的古蹟與文化資產，能在中央與地方協力之下，做更好的保存與修復。

「台南三山國王廟」為地上一層磚木構造建築，面臨西門路，空間格局為「一廟、二祠、一會館」，分別為正殿三山國王廟，龍（左）側韓文公祠、虎（右）側天后聖母祠及背側潮汕會館前埕為花崗岩石版鋪設。 1985 年由內政部指定為第二級古蹟， 2001 年依新制升格為國定古蹟，為全台僅存由潮州派匠師所建粵式廟宇建築。古蹟主體座東南朝西北，正面格局為九開間立面樣式古樸，屋脊平緩，有花葉形脊尾，中央三開間較高，兩側為平頭型粵式馬背山牆，獨具特色。

▲黃偉哲細心聽取現場設計監造建築師摘要報告（圖／記者林怡孜攝，2022,06,23）