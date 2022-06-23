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黃偉哲視察國定古蹟三山國王廟修復工程 盼榮光再現

▲台南市長黃偉哲爬高視察國定古蹟「台南三山國王廟」修復情形（圖／記者林怡孜攝，2022,06,23）
▲台南市長黃偉哲爬高視察國定古蹟「台南三山國王廟」修復情形（圖／記者林怡孜攝，2022,06,23）

記者林怡孜/台南報導

2022-06-23 10:40:18

台南市長黃偉哲今(23)日早上前往正在修復中的國定古蹟「台南三山國王廟」現場視察修復情形，並聽取設計監造建築師摘要報告。「台南三山國王廟」曾於1996年修復，迄今已逾25年，其木棟架、壁體、屋面、剪粘等都有相當程度的劣化損壞，加上縣市合併後，廟務組織及國有房地爭議擱置管理維護，加速古蹟頹圮，經管理機關財政部國有財產署南區分署籌措修復經費後，2019年委由台南市文資處代辦修復工程。

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黃偉哲表示，台南古蹟俯拾皆是，三山國王廟是客家信仰重鎮，希望修復工程讓三山國王廟早日回復昔日風采，讓後代子孫及民眾更加了解宗教及文化背後的意義，信仰精神與歷史意義得以傳承。也期盼台南市的古蹟與文化資產，能在中央與地方協力之下，做更好的保存與修復。


「台南三山國王廟」為地上一層磚木構造建築，面臨西門路，空間格局為「一廟、二祠、一會館」，分別為正殿三山國王廟，龍（左）側韓文公祠、虎（右）側天后聖母祠及背側潮汕會館前埕為花崗岩石版鋪設。1985年由內政部指定為第二級古蹟，2001年依新制升格為國定古蹟，為全台僅存由潮州派匠師所建粵式廟宇建築。古蹟主體座東南朝西北，正面格局為九開間立面樣式古樸，屋脊平緩，有花葉形脊尾，中央三開間較高，兩側為平頭型粵式馬背山牆，獨具特色。

▲黃偉哲細心聽取現場設計監造建築師摘要報告（圖／記者林怡孜攝，2022,06,23）
▲黃偉哲細心聽取現場設計監造建築師摘要報告（圖／記者林怡孜攝，2022,06,23）
台南市文化資產管理處表示，「國定古蹟台南三山國王廟」自20208月開工以來，歷經2次專案小組督導、2次工程施工查核，並嚴格落實工務會議。修復團隊採用「最小規模解體、最大限度保留」的方式進行施工，舊有瓦片經檢測可留用者均回舖再使用，沒依據的項目不進行臆測性修復，體現文化資產的修復倫理，修復期程近3年，預計20238月竣工。


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