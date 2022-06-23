黃偉哲視察國定古蹟三山國王廟修復工程 盼榮光再現

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黃偉哲表示，台南古蹟俯拾皆是，三山國王廟是客家信仰重鎮，希望修復工程讓三山國王廟早日回復昔日風采，讓後代子孫及民眾更加了解宗教及文化背後的意義，信仰精神與歷史意義得以傳承。也期盼台南市的古蹟與文化資產，能在中央與地方協力之下，做更好的保存與修復。
「台南三山國王廟」為地上一層磚木構造建築，面臨西門路，空間格局為「一廟、二祠、一會館」，分別為正殿三山國王廟，龍（左）側韓文公祠、虎（右）側天后聖母祠及背側潮汕會館前埕為花崗岩石版鋪設。1985年由內政部指定為第二級古蹟，2001年依新制升格為國定古蹟，為全台僅存由潮州派匠師所建粵式廟宇建築。古蹟主體座東南朝西北，正面格局為九開間立面樣式古樸，屋脊平緩，有花葉形脊尾，中央三開間較高，兩側為平頭型粵式馬背山牆，獨具特色。
台南市文化資產管理處表示，「國定古蹟台南三山國王廟」自2020年8月開工以來，歷經2次專案小組督導、2次工程施工查核，並嚴格落實工務會議。修復團隊採用「最小規模解體、最大限度保留」的方式進行施工，舊有瓦片經檢測可留用者均回舖再使用，沒依據的項目不進行臆測性修復，體現文化資產的修復倫理，修復期程近3年，預計2023年8月竣工。