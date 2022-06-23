關心經常打瞌睡的朋友！　外媒：白天過度小睡恐是「失智症」早期現象

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白天過度小睡 可能是失智症的早期跡象近期國際學術期刊《阿茲海默症與失智症》發表的一項研究報告指出，針對超過1400名、年齡介於74至88歲的老年人在過去14年的健康數據進行分析，發現每天至少打盹一次、或每天午睡超過1小時，罹患阿茲海默症等失智症的風險會高出40％。
研究也發現，隨著年齡增長，人們的夜間睡眠品質和時長都會有所下降，因此會傾向更為頻繁的日間假寐，但頻率過高、時間過長的午覺不僅會造成晚間睡不好、腦力提早退化，也可能是大腦出現問題的警訊，因為失智症初期的基本症狀就是會干擾睡眠。
成人最佳午睡時間：下午3點前睡15至20分鐘加州大學精神病學的冷博士（Yu Leng）表示，排除夜間睡眠的品質和時長，與每天小睡少於30分鐘相比，每天小睡2小時將導致認知障礙風險有所增加，建議成年人最好在下午3點以前的時段補眠，盡量將午睡時間控制在15至20分鐘，就能有效恢復體力，也不會影響到晚上的正常睡眠。最後他也提醒，一定要多加留意家中長輩的午睡頻率，如果次數明顯增加，就應該盡早就醫，以預防失智症。
原文來自：New Atlas
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