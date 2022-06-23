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慢性淋巴性白血病　遵從醫囑可長期存活

慢性淋巴性白血病　遵從醫囑可長期存活
慢性淋巴性白血病　遵從醫囑可長期存活

健康醫療網

2022-06-23 11:01:00

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】早期的電視劇劇情，主角常常因「血癌」而斷了情緣，賺人熱淚。其實血癌是「白血病」的俗稱，按進展速度分為急性、慢性，又依細胞型態分為淋巴性白血病及骨髓性白血病。劇中來勢洶洶的血癌多屬急性白血病，如果罹患的是「慢性淋巴性白血病」，許多病人在良好控制之下，都能長期存活。

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疾病進程緩慢　慢性淋巴性白血病症狀報你知

根據2019年衛福部癌症登記報告顯示，當年度新確診慢性淋巴性白血病患者共有237位，長庚醫院血液科施宣任醫師表示，慢性淋巴性白血病好發於60歲以上成人，因為疾病進程緩慢，臨床表現不明顯，許多患者都是因為例行體檢、或其他疾病就醫抽血，才發現抽血數據異常而進一步確診的。

「有一大部分病人常常都沒有症狀。」施宣任醫師指出，慢性淋巴性白血病與其他淋巴惡性疾病臨床表現很類似，例如：體重半年內無故掉了10%以上、斷斷續續發燒超過2週、夜間莫名嚴重盜汗、淋巴結異常腫大等。若疾病影響到紅血球，病人可能因貧血而表現疲倦、無力、活動易喘；如果影響到血小板，則可能容易出現瘀青，這些都是值得注意的症狀。

若是出現上述症狀，經醫師評估確定慢性淋巴性白血病診斷後需要接受治療，根據目前最新國際的治療指引，第一線建議以小分子標靶藥物為治療的主軸。

但現行台灣健保針對慢性淋巴性白血病的小分子標靶藥物給付有一定規範，許多不符條件的患者，必須考慮自費或私人醫療保險負擔。對於健保第一線需使用化療的病人，醫師也會進一步協助申請合併使用健保給付的生物相似性標靶藥物優化治療效果。

有別於其他癌症，早期的慢性淋巴性白血病病患大多只需定期觀察追蹤。呼籲民眾若有相關疑慮，應求診專科，遵從醫囑接受治療，多數病友可以長期存活。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54205

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