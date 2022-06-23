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新冠後遺症超困擾！ 中醫師推薦「3階段」運動緩解症狀

新冠後遺症超困擾！ 中醫師推薦「3階段」運動緩解症狀
新冠後遺症超困擾！ 中醫師推薦「3階段」運動緩解症狀

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-23 11:00:46

台灣新冠疫情爆發至今已有不少人染疫，不少確診者在康復後都出現長新冠症狀，儘管持續時間長短因人而異，但都或輕或重地影響了正常作息。康禾中醫診所主治醫師楊宗翰近日在臉書粉專《Dr.Alex 楊宗翰中醫師》分享，康復者其實可以透過「運動」來緩解相關後遺症。

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翻攝自/ 楊宗翰中醫師 臉書粉專
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根據2021年發表於「國際環境研究與公共健康期刊」的文章指出，新冠肺炎的常見後遺症前三名包括有疲倦、呼吸困難、以及咳嗽，而這些症狀可持續長達4 至 12週之久。

楊宗翰表示，適當的運動對染疫者在新冠肺炎後期有多方面的潛在好處，其中包括以下6點：

➖心理學層面（Psychological）：緩解壓力，調節疼痛感；

➖神經學層面（Neurological）：刺激大腦，減少認知異常，避免出現所謂的「腦霧」（brain fog）；

➖心血管系統（Cardiovascular）：穩定血壓，維持心血管正常機能；

➖呼吸系統（Respiratory）：增加氧氣的攝取量，減緩呼吸困難狀況；

➖肌肉骨骼系統（Musculoskeletal）：增加肌肉量與肌肉強度，穩定基礎代謝率；

➖免疫系統（Immune system）：維持全身免疫系統狀況。

翻攝自/ 楊宗翰中醫師 臉書粉專
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楊宗翰提醒民眾，染疫後應使用「漸進式」的程序恢復運動，開始運動前也要事先評估自身對於體能活動的耐受性，建議可諮詢醫師以評估風險，且確保至少 7 天沒有出現任何症狀，方從最小的運動量開始鍛煉，並階段性地將運動頻率與強度逐步提高。

以下為3階段的運動範例，供大家參考：

➖ 階段1：低強度運動，如散步、伸展、瑜伽、做家事；

➖ 階段2：中強度運動，如快走、爬樓梯、游泳、騎自行車；

➖ 階段3：高強度運動，如快跑、重訓、登山； 

楊醫師提醒，為了避免體能負荷突然增加，建議每個階段的運動可持續至少 7 天，如無不適才提升至更高的階段，若在運動的過程中，或後續休息時出現不適如咳嗽、呼吸困難、心悸、發燒等，即應馬上停止運動，並尋求醫療協助，事後待完全沒有症狀再重新恢復運動。

 

本文經楊宗翰醫師臉書粉專《Dr.Alex 楊宗翰中醫師》授權報導

 

 

 

楊宗翰醫師 授權提供
楊宗翰醫師 授權提供
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