美啟動六個月以上「幼兒疫苗」接種！一次讀懂6大QA

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大約有1800萬的孩子有資格接種疫苗，美國政府已訂購數百萬劑量的疫苗分發給全國的醫生、醫院和社區衛生診所。
美國兒童接種疫苗種類選擇？
1.輝瑞幼兒疫苗：適用6個月至4歲大的孩童，共需施打3劑，每劑的劑量為輝瑞成人疫苗的十分之一；前兩劑需相隔3週，至少2個月後才能接種第3劑。
2.莫德納幼兒疫苗：適用6個月至5歲大的孩童，共需施打2劑，每劑的劑量為莫德納成人疫苗的四分之一，需間隔4週。FDA已批准莫德納幼兒疫苗的加強劑，僅適用於免疫力低下的兒童，與前一劑需間隔至少1個月。
防護力？
研究顯示，兒童接種疫苗後，和成年的青年人接種後產生的抗體濃度相當，意味兒童疫苗可以預防新冠肺炎感染，但很難確定幼兒疫苗的具體防護力，尤其是輝瑞幼兒疫苗。
針對Omicron為主要感染病毒株，接種2劑莫德納幼兒疫苗的保護力約可達40%；輝瑞幼兒疫苗號稱接種三劑保護力達80%，不過輝瑞公司的試驗數據中樣本非常有限，美國專家和官員都認為目前沒有可靠的評估數據。
是否該讓孩子接種幼兒疫苗？
縱使新冠肺炎對老人風險最高，但年輕人、兒童也有重症病例，自Omicron變異株流行期間，全美住院人數增加；自疫情爆發以來，全美逾100萬名患者病故，約有480例為5歲以下幼兒。
CDC外部顧問達雷（Matthew Daley ）也強調，即使幼兒病故人數相對較少，接種疫苗仍是值得的，「因為死亡是可以通過接種疫苗來預防的」。
哪一款疫苗比較好？
FDA疫苗單位主管馬克斯（Peter Marks）表示，這兩種疫苗沒有經過比較測試，所以無法評比哪一種更好，不過輝瑞疫苗需要3劑才算完整接種，所需時間共約3個月，但2劑的莫德納只需1個月，因此，希望快點讓幼兒有防護力的家長可以考慮莫德納。
確診過可以接種疫苗？
據美國CDC估計，美國所有年齡層的兒童約有四分之三曾染疫，針對年龄较大的儿童，CDC建議，確診康復後約3個月再接種疫苗，以降低再次感染的機會，最強的保護力是發生在曾染疫、也有接種疫苗的人身上。
兒童可以同時接種其他疫苗？
兒童接種一種以上的疫苗是很常見的，在針對輝瑞和莫德納的試驗中，受試幼兒都沒有同時接種其他疫苗，因此沒有潛在副作用的數據。但年紀較大的兒童或成人同時接種新冠肺炎疫苗和其他疫苗，並未發現問題，因此CDC表示，對幼兒也是安全的。
1.Biden visits clinic, celebrates COVID shots for kids under 5
2.US opens COVID vaccine to little kids; shots begin this week
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54229
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