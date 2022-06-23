政院拍板！防止毒駕　致人於死最重處10年、罰200萬以下

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法務部指出，對於駕駛動力交通工具者，如有施用毒品的行為，其尿液經檢驗判定陽性即構成刑責，讓執法標準明確可行；若因個案情況無法檢驗判定陽性，惟仍有其他情事足認有施用毒品而致不能安全駕駛時，也論以毒駕罪責。
法務部說，《刑法》第185條之3修法參考加拿大《刑法》、美國內華達州現行法規等國家的立法精神研擬，未來修正草案立法通過後，毒駕行為將能全面處罰，並依個案情節適用現行罰則，即最重處3年有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。
致人於死者，最重處10年有期徒刑、得併科200萬元以下罰金；致重傷者，最重處7年有期徒刑、得併科100萬元以下罰金。10年內再犯，致人於死者，最重處無期徒刑、得併科300萬元以下罰金；致重傷者，最重處10年有期徒刑、得併科200萬元以下罰金。
另外《陸海空軍刑法》第54條草案部分，國防部指出，毒駕最重處3年有期徒刑，得併科罰金40萬元；致人於死，最重處10年有期徒刑、得併科220萬元以下罰金；至重傷者，最重處，處重處、7年有期徒刑、得併科120萬元以下罰金。
若10年內再犯，致人於死，最重處無期徒刑、得併科320萬元；至重傷者，最重處10年有期徒刑、得併科220萬元。若駕駛公務或軍用動力交通工具者，得加重其刑二分之一。