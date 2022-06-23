民眾黨批林智堅、沈慧虹辭職　綠揭留黃珊珊、高虹安後路

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李妍慧說，林智堅即將卸任到鄰近的桃園市耕耘，輸出在地經驗，在共同生活圈耕耘；徵召從基層交通專家一路到副市長的專業人才選舉，不也是「延續治理政策、對已提出政見負責」的態度嗎？
民進黨新竹市議員劉康彥也說，對民眾黨來說，「戀棧、不辭職」才叫負責，「帶職參選、腳踏兩條船」才叫負責，他也質疑，民眾黨召開記者會是在替黃珊珊、高虹安預告，日後也打算效法賴香伶帶職參選。
劉康彥強調，民眾黨根本是「做賊喊抓賊」，沈慧虹決定辭職參選，這才是「真負責」，才是向市民展現決心跟誠意，新竹市民都在等著看，高虹安是不是「為自己留後路」，非得腳踏兩條船、帶職參選。
民進黨新竹市議員曾資程表示，民眾黨寄生國會、寄生北市府、寄生富邦，黃珊珊什麼時候辭職選市長都說不出口，民眾都看在眼裏，民眾黨的徒子徒孫應該先回去檢討自己。
曾資程指出，台北市是首善之都，資源條件較其他縣市好，民眾黨主席、台北市長柯文哲可以連年做到縣市長滿意度倒數，民眾黨竟然還好意思對五星級的林智堅指指點點？
民進黨新竹市北區議員參選人楊玲宜也表示，相較沈慧虹大刀闊斧、辭職參選的決心，呼籲民眾黨的候選人有guts，不要再寄生現在的職位。
今日記者會包括李妍慧、民進黨新竹市黨部主委陳建名、市議員曾資程、鄭美娟、施乃如、劉康彥，北區市議員參選人楊玲宜、東區市議員參選人劉彥伶、香山區市議員參選人林盈徹共同出席。