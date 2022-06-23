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民眾黨批林智堅、沈慧虹辭職　綠揭留黃珊珊、高虹安後路

▲林智堅預計將在7月中旬前辭去新竹市長職務，正式投入桃園市長選舉。（圖／翻攝自林智堅臉書）
▲林智堅預計將在7月中旬前辭去新竹市長職務，正式投入桃園市長選舉。（圖／翻攝自林智堅臉書）

記者黃宣尹／綜合報導

2022-06-23 11:41:17

民眾黨新竹市黨部今（23）日聲稱，新竹市長林智堅、新竹市副市長沈慧虹都將辭職，讓新竹市民好心酸，引發論戰。新竹市議會民進黨團今（23）日上午召開記者會，反批民眾黨「做賊喊抓賊」，黨團總召李妍慧強調，不論是林智堅或是沈慧虹，辭職才是「責任政治」的承擔。

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▲民進黨新竹市議會黨團表示，林智堅與沈慧虹辭職才是「責任政治」的展現。（圖／李妍慧辦公室提供）
▲民進黨新竹市議會黨團表示，林智堅與沈慧虹辭職才是「責任政治」的展現。（圖／李妍慧辦公室提供）
李妍慧以台北市副市長黃珊珊遲未辭職，遭國民黨批評「姍姍來遲」、行政不中立為例，強調林智堅和沈慧虹的辭職，才是「責任政治」的承擔。

李妍慧說，林智堅即將卸任到鄰近的桃園市耕耘，輸出在地經驗，在共同生活圈耕耘；徵召從基層交通專家一路到副市長的專業人才選舉，不也是「延續治理政策、對已提出政見負責」的態度嗎？

民進黨新竹市議員劉康彥也說，對民眾黨來說，「戀棧、不辭職」才叫負責，「帶職參選、腳踏兩條船」才叫負責，他也質疑，民眾黨召開記者會是在替黃珊珊、高虹安預告，日後也打算效法賴香伶帶職參選。

劉康彥強調，民眾黨根本是「做賊喊抓賊」，沈慧虹決定辭職參選，這才是「真負責」，才是向市民展現決心跟誠意，新竹市民都在等著看，高虹安是不是「為自己留後路」，非得腳踏兩條船、帶職參選。

民進黨新竹市議員曾資程表示，民眾黨寄生國會、寄生北市府、寄生富邦，黃珊珊什麼時候辭職選市長都說不出口，民眾都看在眼裏，民眾黨的徒子徒孫應該先回去檢討自己。

曾資程指出，台北市是首善之都，資源條件較其他縣市好，民眾黨主席、台北市長柯文哲可以連年做到縣市長滿意度倒數，民眾黨竟然還好意思對五星級的林智堅指指點點？

民進黨新竹市北區議員參選人楊玲宜也表示，相較沈慧虹大刀闊斧、辭職參選的決心，呼籲民眾黨的候選人有guts，不要再寄生現在的職位。

今日記者會包括李妍慧、民進黨新竹市黨部主委陳建名、市議員曾資程、鄭美娟、施乃如、劉康彥，北區市議員參選人楊玲宜、東區市議員參選人劉彥伶、香山區市議員參選人林盈徹共同出席。

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