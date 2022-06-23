吳彥祖混血女兒露面了！9歲走紐約紅毯　神基因曝光

47歲香港男神吳彥祖和女模Lisa S.交往8年、結婚12年，愛情長跑20年的童話令人稱羨，兩人婚後育有9歲女兒Raven，日前吳彥祖參加《西方極樂園》第四季紐約首映會，帶老婆、女兒一起走紅毯，9歲的Raven遺傳父母混血神基因，立體五官像是洋娃娃，瀏海挑染鮮豔紅髮，天生就有明星架勢。
《西方極樂園》由伊雯瑞秋伍德、艾德哈里斯、泰莎湯普森、詹姆斯馬斯登、亞倫保羅主演，吳彥祖加盟演出第四季，先前他在個人社群上開心分享：「能演出這部影集我真的興奮極了，因為我是這齣劇的忠實粉絲。無論是影集中的老將還是跟我一樣的新血，和大家一起工作都充滿樂趣，你們猜得到我演的是人類還是機器人嗎？」究竟吳彥祖將加入哪一陣營？神祕的角色令粉絲期待。
《西方極樂園》的故事從運用高科技及人工智慧打造的西部樂園展開，裡頭被人類操縱玩弄的機械人在覺醒後展開大反撲侵入真實世界，而飾演機械人主角並在新一季中以新身分亮相的伊雯瑞秋伍德，分享劇中龐大複雜的世界觀，讚嘆這齣劇彷彿能看透未來。
她說：「若你回去重看第一季，我認為許多當時看似不合理的情節，現在再看都會恍然大悟，我覺得這部劇一直都會是這樣的概念。經過越久時間再回去重看，會讓你更吃驚，因為這齣劇真的知道未來前進的方向，我們以為我們已經越走越遠，其實我們一直都掌握著趨勢。」《西方極樂園》（Westworld）第四季即將於6月27日在CATCHPLAY+影音平台的HBO GO專區上架。