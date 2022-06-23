台灣注意！學者示警：中國將推反介入作戰、加強封鎖台海

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林穎佑認為，烏克蘭能透過陸路鐵路獲得西方國家援助，但台灣為四面環海島國，若台灣海空遭到中國封鎖，台灣面對戰爭就無法撐那麼久，對共軍比較有利，所以中國會實施反介入作戰加強版，阻止國際勢力介入。
林穎佑指出，這次烏俄戰爭中無人機大出鋒頭，但是俄軍武器使用的格洛纳斯導航系统 (GLONASS)遭到美軍干擾，導致表現不如預期，共軍雖然沒有格洛纳斯導航系统，但是有北斗導航系統，能否發揮向美國GPS一樣作用值得觀察。另外，共軍以往對地攻擊機為強五，但是沒有後繼機種，共軍以前認為用武直十攻擊直升機就可以，但俄烏戰爭中俄軍攻擊直升機頻繁遭到刺針飛彈擊落，顯示還是需要對地密接攻擊機種，共軍恐會據此改善對地攻擊支援。
在認知作戰方面，林穎佑認為，俄羅斯戰前若在烏克蘭內部培養更多挺俄勢力，攻勢恐會更順利，相對地，中國若在台灣內部培養更多親中人士、支持和統人士，對未來中國犯台更加有利。
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