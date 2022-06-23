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台灣注意！學者示警：中國將推反介入作戰、加強封鎖台海

▲中國受到烏克蘭戰爭啟發，學者分析將會加強「反介入」戰略，在戰時加強對台海空封鎖。(圖／空軍司令部提供)
▲中國受到烏克蘭戰爭啟發，學者分析將會加強「反介入」戰略，在戰時加強對台海空封鎖。(圖／空軍司令部提供)

記者呂炯昌／台北報導

2022-06-23 14:51:562022-06-23 14:53:33

俄羅斯2月24日出兵攻打烏克蘭，戰爭至今已超過百日，西方國家持續提供武器協助烏克蘭抵禦入侵者。學者認為，中國受到烏克蘭戰爭啟發，將會加強「反介入」戰略，在戰時加強對台海空封鎖。

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中華戰略前瞻協會研究員林穎佑表示，烏克蘭面對俄羅斯入侵能夠撐到現在，一方面是美國等國家提供援助外，美軍RC-135等電偵機、空中預警機也持續在烏克蘭周邊空域飛行，提供烏克蘭部隊電子情報。日後若台海開戰，美日不一定會實兵介入，但電子偵察機、預警機也會持續在台海周邊飛行，共軍嘗試透過軍機擾台方式讓美軍機不要靠近台灣，日前29架共機擾台，甚至飛越巴士海峽到我東南空域，可能就是模擬演練。

林穎佑認為，烏克蘭能透過陸路鐵路獲得西方國家援助，但台灣為四面環海島國，若台灣海空遭到中國封鎖，台灣面對戰爭就無法撐那麼久，對共軍比較有利，所以中國會實施反介入作戰加強版，阻止國際勢力介入。

林穎佑指出，這次烏俄戰爭中無人機大出鋒頭，但是俄軍武器使用的格洛纳斯導航系统 (GLONASS)遭到美軍干擾，導致表現不如預期，共軍雖然沒有格洛纳斯導航系统，但是有北斗導航系統，能否發揮向美國GPS一樣作用值得觀察。另外，共軍以往對地攻擊機為強五，但是沒有後繼機種，共軍以前認為用武直十攻擊直升機就可以，但俄烏戰爭中俄軍攻擊直升機頻繁遭到刺針飛彈擊落，顯示還是需要對地密接攻擊機種，共軍恐會據此改善對地攻擊支援。

在認知作戰方面，林穎佑認為，俄羅斯戰前若在烏克蘭內部培養更多挺俄勢力，攻勢恐會更順利，相對地，中國若在台灣內部培養更多親中人士、支持和統人士，對未來中國犯台更加有利。





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