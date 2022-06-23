國民黨智庫民調：29％支持親美愛台 11％挺抗中保台
國民黨智庫近日針對民眾對於美中台日關係以及外交、兩岸外交策略看法進行民調，29%的人支持國民黨主張「親美愛台」，支持民進黨的「抗中保台」只有11%，認為兩者都有利的12%，兩者都不利的27%，不知道或拒答者佔21%；智庫執行長柯志恩說，民調結果顯示「國防保台，和平護台」，維持台灣安全是全民的最大共識。
此外，當被問及應該優先加強的對外關係，民調顯示，32.9%的台灣民眾認為美國應該是最優先對象，其次為日本佔12%，中國大陸為15.7%﹔在好感度方面，以10分為滿分，台灣民眾對日本的好感分數為6.44分，美國5.97分，中國大陸只有3.64分。
國民黨智庫詢問民眾，國內那一個政黨最能促進兩岸溝通對話交流，其中24%的人認為是國民黨，民進黨11%，民眾黨4%，其他政黨61%。至於台灣是否應該以「九二共識」與中國大陸對話，有26%的人認為應該，37%的人認為不應該，不知道或拒答者也是37%。
智庫也調查民眾對於政黨的支持度，結果顯示民進黨支持度最高，佔18.6%，國民黨14.7%，民眾黨8.2%，時代力量2.1%。
這份民調執行期間為本月14日至17日，是針對國內18歲以上民眾，總共獲得1078份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%。