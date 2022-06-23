林耕仁致力打造新竹科技首都　注入創新創意活水

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林耕仁進一步指出，相信未來的新竹市，一定是個充滿無限機會的地方，更重要的是，新竹將會引領產業科技的創新，為台灣創造科技人才，厚植高產值產業蓬勃發展。對他而言，年底的選舉不是藍綠對決，而是市政願景與執行力的檢驗。他將帶領服務團隊以及新竹市每位議員參選人，向市民朋友證明國民黨的專業與優質服務，全力向前為人民贏回新竹市，打造市民光榮感！
議長許修睿表示，地方對林耕仁有許多期許，所以一定要腳踏實地一步步邁進。大家對於市府本有很多期許，可是從去年九月開始一直到四月，雖所有人口口聲聲講大新竹合併，不過大新竹合併比不過林智堅的前程，副市長也為了選市長要請辭，新竹市儼然成為荒城。大新竹合併勢在必行，但是不可貿然修法，必須要經過程序正義，就像林耕仁議員當初經過黨內初選，最終獲得大家的支持。
議會黨團總召陳治雄說明，新竹市黨部在去年舉辦初選時，就已經確定唯一支持民調勝出者，而林耕仁議員在各項民調中都是領先，所以大家堅定支持的心從未改變。在昨天林耕仁正式獲得黨中央提名參選新竹市長，相信經歷這一年的波折與磨練，林議員在心智以及抗壓性都提升許多，足以擔當未來新竹市的主政者。
吳青山議員指出，昨天正式提名林耕仁參選市長，對地方的每個候選人都是很振奮的消息，大家也開始著手規劃相關的聯合競選的計劃，相信只要團結一心，跟著節奏穩紮穩打的前進，年底國民黨要翻轉新竹是非常有機會的。因為民進黨這八年來的政績實在是令人直搖頭，而且最後半年竟然出現市長、副市長都相繼離開，市民朋友都看在心裡。讓國民黨重返執政，為新竹打下建設的基礎，讓未來新竹繁榮才是正道。
陳慶齡議員認為，未來的新竹市長不需要擦知抹粉，只會做形象；反而是要做實事，而且願意與各界溝通，把事情完成遠遠比每天作秀還要好。林耕仁市長候選人提出「舒適減壓，永續新竹」的願景非常好，在新竹高度競爭下，民眾生活壓力大，市府除了提高大家生活品質，也要有舒壓的配套措施，且現在城市都朝向永續發展的方向，這符合國際趨勢也為下一代留下更好環境。年底選舉也希望大家能夠給國民黨一個機會，一起讓新竹更好！